傳中國秘密培訓俄軍　路透揭「俄防長親自批准」特訓內容曝光

▲多方消息指出，俄羅斯派兵赴中接受訓練。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》獨家報導，去年中國秘密為俄軍提供的軍事訓練，由俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）親自批准，而且至少有4名中俄將領直接參與。

中俄將領參與 俄防長批准

《路透社》根據取得文件及2名歐洲官員說法刊出上述內容。他們表示，與烏克蘭戰爭相關的訓練，竟由如此高層級的人士參與，顯示出此類合作對中俄的重要性。儘管北京否認曾進行此類訓練，這項合作已在歐洲引發警戒。

《路透社》取得一份俄羅斯機密文件，直接提及俄羅斯國防部長別洛烏索夫2025年8月發布的內部命令。內容指出，根據他的決定，俄羅斯武裝部隊必須派遣代表團赴中，參加在解放軍設施舉辦的訓練演習。

訓練課程揭密 官員指戰略性質

同一份報告詳細記錄了2025年11月在北京一處軍事設施舉行、為期3週的訓練課程，內容聚焦於放射性、化學及生物防護。

該報告及另一份文件描述並附上照片，顯示俄兵接受中國教官授課、觀看核反應爐模型，並學習「化學偵察」、「輻射偵察」，以及如何保護通風系統免於污染。



一名歐洲官員指出，訓練內容涵蓋放射性、生物及化學作戰，凸顯這些交流具有戰略性質。普遍而言，這類議題對各國軍隊都極為敏感。

歐盟宣稱證實 中俄回應曝光

中俄國防部均未回應《路透社》就本文提出的置評請求。中國外交部聲明對烏克蘭危機的立場始終如一，並駁斥相關指控毫無根據。北京宣稱在俄烏戰爭中保持中立，並將自己定位為和平斡旋者。

《路透社》上月引述歐洲情報機構及軍事文件報導，中國去年11月曾為大約200名俄羅斯軍人提供訓練，其中部分人員已投入烏克蘭戰場。對此，克里姆林宮拒絕評論，但批評西方發布「假資訊」。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟已核實有關「中國軍方訓練俄羅斯軍事人員在烏克蘭作戰」的報導。但中國外交部6月16日駁斥，稱該說法是「汙衊抹黑」。

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