伊朗革命衛隊「混入世足隊」企圖入境美國！　美官員批：耍花招

▲美國指控伊朗在世足國家隊名單中混入「革命衛隊相關人士」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）近日踢爆，伊朗伊斯蘭革命衛隊相關人士日前企圖混入世界盃足球賽代表隊，藉此入境美國。他更直言，伊朗從頭到尾都在耍花招，而如今伊朗隊被淘汰，他「高興到想跳舞」，因為終於能依法撤銷他們的簽證，要求對方立刻離開美國。

偽裝媒體與通緝犯混入！伊朗遭控「從頭到尾耍花招」

根據美國政治新聞網POLITICO報導，穆林6月29日出席負責協調世足賽的聯邦單位活動，並在會後向媒體透露，伊朗官員先前企圖帶領多名與伊斯蘭革命衛隊有關的人士入境美國，其中包括過去從未隨國家隊出行的身分不明人員。

穆林指出，在這些申請入境的人員中，有兩人雖然以媒體身分提出申請，但私底下卻與革命衛隊的情報單位有著密切關聯；不僅如此，其中還有一名申請人，更是國際通緝令上的通緝對象。

淘汰大快人心！國安部長：高興到想跳舞

面對伊朗代表團的種種小動作，穆林厲聲指控伊朗從頭到尾都在耍花招。如今隨著伊朗隊遭到淘汰，穆林也毫不掩飾喜悅之情。他直言，自己很高興終於能夠撤銷這些人的簽證，並正式告訴他們離開美國。穆林甚至打趣表示，自己為此高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得想跳舞」。

穆林補充表示，在所有的世界盃代表團當中，沒有任何一個國家比伊朗更需要美國官員投入高度關注，他也堅決為美方對伊朗隊所祭出的嚴格旅行限制進行辯護。

防堵國安漏洞！美方罕見祭「特殊安排」

穆林透露，美方原本計畫讓伊朗隊在首場比賽前5天入境，但伊朗方面卻不斷要求更早抵達。最後，在國際足總（FIFA）與美國、墨西哥官員的協調下，眾人決定在距離洛杉磯約45分鐘航程的墨西哥提華納（Tijuana）設立基地營，讓伊朗隊暫時留在當地，而非提前進入美國境內。

穆林強調，川普政府其實已經提供了其他球隊所沒有的特殊安排。其中包含由美國海關暨邊境保護局官員直接在提華納先一步處理球隊的生物識別資料，好讓球員抵達美國後可以跳過一般的查驗程序；另外，美方也派出聯邦空警全程陪同代表團，以確保整趟旅途的安全。

穆林在最後坦言，「在所有的參賽代表團中，伊朗隊帶來了最重大的安全挑戰。美國官員花在處理伊朗問題上的時間，比其他球隊都還要多。」