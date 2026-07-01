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川普重蹈覆轍？美媒：自陷「中國行事曆」落入北京圈套

▲▼ 川習會。川普,習近平（圖／路透）

▲川習會5月在北京登場。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國政治外交雜誌《國家利益》（National Interest）一篇投書警告，「在中國問題上，川普正在重蹈歐巴馬的覆轍」。北京正在利用合作機會掩飾其侵略行為，而川普應該「拒絕陪北京玩這場遊戲」。若不願再犯相同錯誤，就必須避免讓美國陷入「中國行事曆」（China calendar）。

美國企業研究院（AEI）客座研究員、前參議院軍事委員會幕僚沃克（Dustin Walker）投書《國家利益》表示，川普第2任期對中態度比第1任期更溫和，他急於和北京達成協議，準備將敏感議題擱置一旁避免對抗，並危險地願意相信習近平所說的話。10年前，美國也在前總統歐巴馬的執政下，陷入類似處境。

沃克解釋，競爭與合作並非互斥，但決策者往往因為自我中心與天真，誤以為美國唯有降低與中國競爭的強度，才能與中國合作，於是促成了「中國行事曆」的暴政。這種有害傾向讓美國單方面延遲或取消競爭性行動，只為了避免激怒北京或干擾既定的外交會晤。但正如歐巴馬最後才體會到的那樣，中國極少以相同的克制方式對待他國。

文中舉例，歐巴馬曾為爭取與北京達成氣候協議，凍結對台軍售超過4年。與此同時，中國卻加大對美國政府機關及企業的網路攻擊，竊取超過24套美軍武器系統的設計資料，加速推動在東海與南海宣稱主權的行動，犧牲了日菲等盟友的利益。2015年9月，習近平訪美時承諾停止國家資助的網路攻擊，並保證永不將南海軍事化，但隨後違背諾言。

▼歐巴馬與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

習近平，歐巴馬，習近平，白宮。（圖／達志影像／美聯社）

沃克直指，如今「北京再次試圖利用雙邊外交活動及合作承諾贏得華府讓步。」5月川習會除了延長貿易休兵之外，幾乎沒有取得任何成果，川普卻不幸地落入北京圈套，提前凍結價值140億美元的對台軍售案。

川習會結束後，中國持續測試美國決心的底線，以間諜罪名逮捕了美籍緬甸政治研究員敏辛（Min Zin，音譯），在南海黃岩島（Scarborough Shoal）部署新設施與人員，升高與菲律賓的海上對峙，持續在台灣周邊進行海軍封鎖演練，並維持對日本的稀土出口禁令，希望透過滿滿的「中國行事曆」以及川普對於達成貿易協議的渴望，削弱美國競爭意志。

沃克指出，川普與習近平今年預計還會會晤3次，分別為9月在華府、11月在APEC、12月在G20峰會上，「北京將試圖利用每一次會面作為籌碼，限制美國捍衛自身及盟友利益的行動。」

▼5月川習會延長貿易休兵，但其他領域並未取得顯著成果。（圖／路透）

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

他呼籲川普絕對不能退讓，而應該要求釋放敏辛、毫不拖延完成已獲授權的對台軍售、譴責中國在黃岩島的升級行動，並向菲律賓增派美軍資產，直到中國撤除新增設施與人員為止。

最重要的是，川普絕不該讓美國與盟友之間出現任何裂痕，每次與習近平會面前，都應先與日本首相高市早苗、菲律賓總統小馬可仕、印度總理莫迪等領袖磋商，「當中國了解到美國並非孤軍奮戰時，川普在談判桌上將更加有利。」

沃克最終指出，「與中國建立更穩定關係是一項值得讚許的目標。但要實現此目標，考驗的是美國的決心，而非克制。」

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