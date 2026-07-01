強震重創委內瑞拉！美軍派900人挺進救災　出動死神無人機

▲ 美軍MQ-9「死神」無人機參與委內瑞拉救援行動。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉6月24日發生規模7.2及7.5的雙強震，兩震相隔不到1分鐘，造成大量建築物倒塌、數千人遭瓦礫活埋。美國南方司令部指揮官杜諾文（Francis Donovan）透露，美軍已派遣逾900名人員進入委內瑞拉災區，另在加勒比海樞紐波多黎各與古拉索部署約800人待命，合計逾1700人投入此次救援行動。

根據《路透》，杜諾文表示，美軍進駐後參與搜救行動，協助受損機場恢復運作，並調度空中與海上資源，確保人道援助物資順利抵達。為即時掌握災情，美軍也在委內瑞拉上空部署至少4至5架MQ-9「死神」無人機，並結合設於邁阿密的情報整合中心，協助委國當局掌握道路通行與建築受損狀況，因部分災情細節「從地面難以取得」。

陸戰隊率先挺進 後勤成救援關鍵

杜諾文提到，美國海軍陸戰隊是第一批抵達現場協助挖掘廢墟、尋找倖存者的美軍人員，美軍還協助載運來自維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）的救難人員等平民入境委國。

他說明，整個救援行動聚焦後勤支援，目的是確保國際援助物資不會堆積在入境口岸，「因為事情有時就是在這個環節出問題，當太多物資湧入，卻沒有足夠的後勤能力運往災區，情況可能會失控。」

美委關係大轉彎 從逮捕馬杜洛到攜手救災

此舉顯示美委關係出現重大轉變，美軍此前於1月3日突襲逮捕委國前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將其押送紐約接受毒品走私罪審判；上月則在委國當局配合下，空襲擊斃惡名昭彰的黑幫「阿拉瓜火車」 （Tren de Aragua）首腦。杜諾文感嘆，「1月3日距今並不久，但看看這段關係已出現多大的變化。」

隨著時間流逝，倖存者生還機會愈來愈小，災後第6天目前僅救出一名3歲幼童，但救援行動仍在持續。外界也批評委國政府初期應對遲緩，未能及時調派重型機具與專業搜救隊，導致居民在黃金救援時間內只能徒手挖掘。杜諾文對此措辭謹慎，但坦言委內瑞拉基礎建設脆弱，加上藥品及醫護人員短缺，加劇民眾不滿。

美軍無意長期駐紮 盼救災開啟新頁

杜諾文拒絕推測美軍在委內瑞拉的任務會持續多久，僅稱將由負責整體救援行動的國務院決定，但強調美軍無意留駐當地，「我們沒有討論過長期駐紮，這就是我們執行救援任務的方式，任務完成就離開。」他也期許，若此次合作能為兩國軍事關係開啟新頁，美方樂意把握機會。

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