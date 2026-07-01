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再襲俄最大衛星通訊中心！烏軍無人機狂轟　6月大嬰兒喪命

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 杜布納衛星通訊中心一周內二度遇襲。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭持續以大規模無人機攻勢向俄羅斯施壓，一周內二度打擊位於莫斯科近郊的俄國最大衛星通訊中心。俄方指控烏軍造成平民傷亡，一名年僅6個月大的嬰兒不幸罹難。

綜合CNN等外媒，烏克蘭總統澤倫斯基表示，6月30日的攻擊鎖定莫斯科以北約500公里處的杜布納衛星通訊中心（Dubna Satellite Communications Centre），距離烏克蘭邊境約500公里，被俄軍用於情蒐集協調前線作戰。烏軍此前曾於22日聲稱打擊該設施，時隔不到一周再度襲擊。

無人機擊中行政大樓、民宅　嬰兒送醫不治

俄方未證實衛星通訊中心遭襲，但莫斯科州長沃羅比約（Andrey Vorobyov）證實有無人機擊中鎮上一棟「行政大樓」，無人員傷亡。

他在Telegram上表示，另有一架無人機墜毀於莫斯科東南方的葉戈里耶夫斯克（Yegoryevsk），造成民宅受損，一名6個月大的嬰兒送醫途中不治身亡，另有2名成人及2名兒童獲救。此外，俄西部特維爾州（Tver）也有一名61歲婦女因被擊落的無人機殘骸砸中民宅而喪生。

俄攔截逾400架無人機　防空走廊遭烏軍突破

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，俄羅斯防空系統在數波無人機攻勢中擊落逾60架；俄國國防部則宣稱在全國攔截或摧毀419架無人機。

烏克蘭軍方指出，這波攻勢得以深入莫斯科與聖彼得堡的關鍵在於俄方防空網出現一條「開放走廊」，因烏方已系統性摧毀布良斯克邊境地區多處雷達站，削弱對首都方向的空域監控能力。克里姆林宮發言人佩斯科夫對此強烈譴責烏克蘭，「平民正在受苦，孩子正在死去。」

俄羅斯報復　烏邊境加油站與巴士挨轟

俄羅斯也對烏克蘭發動報復性攻擊，第聶伯羅彼得羅夫斯克州長漢札（Oleksandr ​Hanzha）透露，俄軍夜間轟炸當地5座加油站，造成一名婦女死亡、3人受傷。南部赫爾松市則傳出無人機襲擊客運巴士，導致2人喪命、5人輕重傷。

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