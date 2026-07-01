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宇宙級祭品文！　NASA署長：美國世足奪冠就把「足球」送上月球

賭大了！美國拚世界盃冠軍　NASA署長熱血祭品文：奪冠就把「這顆」送上月球

圖文／鏡週刊

2026年世界盃足球賽正如火如荼進行中，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）更是祭出超狂「宇宙級祭品文」，只要美國隊今年能成功奪下世界盃總冠軍，NASA就會把一顆足球送上月球！

「一舉超越阿姆斯壯！」　NASA：我們要超越阿波羅紀錄

根據外媒報導，這項瘋狂的承諾是艾薩克曼在昨日一場公布「月球基地計畫」的記者會上宣布的。他公開向美國男足國家隊喊話：「這就是挑戰。所以，美國隊，把冠軍任務搞定吧！」

事實上，這不是太空與足球的第一次跨界合作，先前NASA就曾將一顆官方FIFA足球送上國際太空站（ISS）。但艾薩克曼強調，如果美國隊這次能奇蹟奪冠，他們將會把足球送往更深遠的宇宙。他幽默表示，1971年阿波羅14號的太空人艾倫·雪帕德（Alan Shepard）曾在月球上揮桿打高爾夫球，「我們這次要超越艾倫·雪帕德，我們要直接把足球送上月球表面！」

太空艙有位子！　計畫經理加碼認證：足球重量沒問題

雖然以目前國際足壇的實力分布來看，美國隊要奪冠被外界視為「史詩級的難度」，但NASA內部似乎已經嚴陣以待。

NASA月球基地計畫經理加西亞-加蘭（Carlos Garcia-Galan）也幽默證實，如果美國隊真的奪冠，NASA絕對會在未來的登月艙裡「擠出空間」來放這顆足球。他透露，未來的登月任務將包含運送大批科學儀器，而足球的重量很輕，技術上完全不是問題。

加西亞-加蘭笑著對媒體說：「現在壓力全在美國男足隊身上了，祝他們好運！」

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