趁妻不在家！ 美音樂教師「性侵勒斃小姨子」　扭曲迷戀近10年

▲紐約州一名音樂教師對小姨子犯案。（圖／翻攝IG@vooozaa、納蘇郡警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約州長島發生駭人事件，27歲音樂教師約瑟夫（Joseph Horner）趁妻子外出參加好友單身派對，將同住的25歲小姨子勒昏後性侵。受害者緊急送醫，卻仍宣告不治。

《紐約郵報》報導，約瑟夫6月29日上午8時45分報警自首，坦承攻擊並性侵小姨子維多莉亞（Victoria Castle），隨後因謀殺指控在現場落網。

維多莉亞是紐約石溪大學（Stony Brook University）的博士生，儘管被救護車立刻送醫，但在911電話撥出後不到1小時便宣告不治。

A Long Island school music teacher has been charged with murder after strangling to death his sister-in-law whom he had lusted after for yearshttps://t.co/yxddlFl2Gk — NBC New York (@NBCNewYork) July 1, 2026

約瑟夫、妻子與小姨子同住在北馬薩皮夸（North Massapequa）一棟住宅，夫妻倆住在2樓，受害者則住在1樓。案發當天，他趁著妻子外出，以「搬鋼琴」為藉口將小姨子騙到身旁，趁隙從背後鎖喉，將對方勒昏後侵犯。

檢方指出，約瑟夫2016年同時認識了妻子與維多莉亞，2017年起對受害者產生扭曲的迷戀，至今已近10年。

約瑟夫任職於歐申賽德學區（Oceanside School District），案發後已被停職，校方表示正密切關注後續發展。他被指控2級謀殺罪，法院裁定不得交保候審，但本人拒絕認罪。

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