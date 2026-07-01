委內瑞拉強震奪1943命！災區醫療崩潰　聯合國警告恐爆疫情

▲ 委內瑞拉強震造成近2000人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉雙強震發生近一周，人道危機持續惡化。國民議會議長（Jorge Rodriguez）6月30日公布最新死亡人數已達1943人，傷者逾萬人。聯合國難民署（UNHCR）與世界衛生組織（WHO）警告，當地基礎服務全面崩潰，疫情爆發風險正急遽攀升。

綜合《美聯社》等外媒，聯合國難民署發言人沃爾夫（Carlotta Wolf）指出，災情最慘重的拉瓜伊拉（La Guaira）糧食嚴重短缺，通訊與基礎設施幾乎癱瘓，社區緊張情勢因援助受阻而持續升溫。

39%災民露宿街頭 68萬童急需援助

根據難民署在拉瓜伊拉及周邊數州進行的需求評估，逾39%受訪者目前露宿街頭或公共場所，其他人則在教堂、學校或臨時搭建的設施避難，衛生與安全條件遠低於最低標準；還有17%受訪者稱社區裡出現無人陪伴或與家人失散的兒童。聯合國兒童基金會（UNICEF）也指出，全國估計有68萬名兒童急需人道援助。

世衛發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）形容，當地醫療體系「承受極端壓力」，當局評估的21間醫療機構中有3間完全停止運作，6間結構受損或僅能部分運作，其餘醫院則在嚴峻的人力與物資壓力下勉強維持運作。

醫護人員失蹤 婦產科照護出現缺口

他透露，拉瓜伊拉多名醫護人員仍下落不明，其中包括負責整個地區婦產科照護的人員，使得當地生產醫療服務出現嚴重缺口。

林德邁爾也警告，由於當地疫苗接種率震前本就偏低，加上大批民眾暴露於惡劣的衛生環境中，麻疹、白喉、百日咳、黃熱病、登革熱、屈公病、茲卡病毒及瘧疾等傳染病擴散風險正快速升高。