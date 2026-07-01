終於宣布！菲律賓「台灣旅客14天免簽」確定再延1年　注意事項曝

▲菲律賓尼諾伊·艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

菲律賓對台開放14天對等免簽待遇，原定效期至6月30日屆滿。菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）終於在6月30日深夜11時許發布正式公告，宣布延長該政策至2027年6月30日，新措施自7月1日起即刻生效。

根據《中央社》報導，台灣早在2017年11月便率先試辦菲律賓公民來台免簽，現行效期延伸至今年7月31日；而菲律賓直到2025年7月才正式跟進對等實施，開放台灣護照持有人赴菲律賓可以14天免簽入境，但該政策原效期僅到6月30日。

隨著到期日持續靠近，菲律賓卻遲遲沒有動作，讓不少計畫赴菲旅遊的遊客擔心不已，所幸該優惠措施終於在最後關頭確定延長，讓一票原本捏了一把冷汗的台灣旅客終於鬆了口氣。

菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）在6月30日深夜11時發布公告，宣布延長台灣護照持有者的14天免簽入境待遇。據悉，菲律賓總統小馬可仕直到6月30日晚間才完成相關指令的簽署，後續行政流程仍需時間消化。

考量到原定免簽期限截止期限逼近，我方駐菲代表周民淦偕同政務組及移民秘書，積極與菲國相關部門協調溝通，力爭趕在免簽到期前完成公告程序，避免台灣旅客入境菲律賓出現空窗期。

另外，依據現行辦法，持台灣護照入境菲律賓最多可免簽停留14天，但這段期間既不得申請延長停留，也不能在當地轉換成其他簽證類別；若行程超過14天，就必須在出發前老實申請一般觀光簽證。此外，護照效期須在預定停留期間內維持至少6個月的有效狀態，入境時也需主動備妥在菲住宿證明、財力證明，以及離菲或前往第三地的機票供查驗。

除了上述入境條件，MECO也透過官方臉書粉絲專頁特別提醒，所有旅客務必在出發日的72小時內，登入菲國政府的eTravel網站完成海關申報。