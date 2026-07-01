荷莫茲收費恐成真？　紐時：阿曼提出「自願收費方案」　

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的未來仍是美伊談判核心議題。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述一名伊朗官員及四名外交人士說法報導，儘管美國公開反對，伊朗與華府盟友阿曼正在推進一項計畫，要對通行荷莫茲海峽的船隻收取服務費。阿曼近期已向美國與其他西方盟友遞交正式提案。

借鑒馬六甲 阿曼方案「自願付費」

一名熟悉美國立場的人士表示，美國談判代表已收到阿曼提案，並且出現一些疑慮，打算與阿曼官員進行討論。此人與地區外交官都說，阿曼方案提到「自願費用」而非「強制收費」。

此外，阿曼方案一部分參考了馬六甲海峽（Straits of Malacca）的模式，該水道目前由新加坡、馬來西亞、印尼共同管理，以私人基金會募集自願捐款的方式確保航行安全。

外交人士表示，荷莫茲海峽的任何收費都將是自願的，但伊朗官員堅稱將是強制性付費。

海峽2國不同調 川普強硬反對

此前，阿曼外交部長布沙迪（Badr al-Busaidi）表態支持與伊朗在荷莫茲海峽推動「海事服務費」聯合計畫。他強調該國仍反對直接徵收過路費，但稱收取費用對於確保航行安全是必要的。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）6月29日則表示，德黑蘭的優先要務是與阿曼達成協議，但若阿曼不願建立管理這條水道的聯合框架，伊朗將獨自推進這項收費機制。

今年5月傳出阿曼與伊朗討論合作在海峽收取服務費時，美國總統川普出言威脅，若阿曼「不像其他人一樣守規矩」，將對阿曼進行轟炸。就在上週，川普也稱海峽任何收費方案都令人無法接受。

目前尚不清楚川普政府是否願意接受「自願性服務費」的提案。

戰爭衝擊久遠 改變中東局勢

《紐約時報》指出，荷莫茲海峽的未來仍是美伊達成永久和平協議的核心議題。

若該收費計畫真的落實，將對這條戰略水道造成顯著影響，並凸顯美國與以色列攻擊伊朗的決定，已對中東局勢帶來深遠且意想不到的改變。