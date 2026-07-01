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伊朗拒見！美特使赴中東吃閉門羹　 卡達會談變調

▲▼ 伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲ 德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊停火協議談判再現波折，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）6月30日明確表示，未來幾天內並無與美方舉行任何層級會面的計畫，令外界對兩國能否達成長久和平協議感到憂慮。

美談判代表赴杜哈　伊朗拒直接交涉

綜合CNN及《路透》，美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）及中東特使魏科夫（Steve Witkoff）飛抵卡達首都杜哈，白宮原先稱此行為「高層會談」，但伊朗與地主國卡達均表明，美方代表只能和居中斡旋的卡達官員碰面，無法直接與伊朗代表交涉。

卡達外交部說明，總理兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）已與魏科夫及庫許納會面，雙方就美伊諒解備忘錄框架下的談判最新進展深入交換意見，卡達也重申將持續扮演調解角色。巴蓋伊此前則聲稱，伊朗預定1日與卡達討論協議落實細節及伊朗被凍結資產等議題。

荷莫茲海峽主權爭議　范斯強硬表態

談判核心爭議在於美方要求伊朗解除對荷莫茲海峽的管制，以換取經濟誘因，並設立60天談判期以磋商永久和平框架；但伊朗堅稱對海峽擁有主權，且8月中旬起將對船隻收取通行費。美國副總統范斯則強硬回應，「伊朗向荷莫茲海峽船隻收費一事絕對不會發生。」

黎巴嫩戰線方面，以色列與黎巴嫩雖已簽署美國居中斡旋的停火協議，以軍仍於30日空襲黎巴嫩南部曼扎拉（Manzala）地區一名真主黨成員，聲稱對方構成安全威脅。黎巴嫩衛生部統計，自3月2日迄今，以色列攻擊已造成至少4278人罹難。以色列總理納坦雅胡赴南部安全區視察時則強調，在真主黨威脅尚未消除前不會撤軍。

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