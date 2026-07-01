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唯一南美友邦表態！巴拉圭願與中國貿易　前提「不切斷對台邦交」

▲▼巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

我國在南美洲唯一友邦、巴拉圭的外交部長拉米雷斯（Ruben Ramirez）6月30日表示，只要不須切斷與台灣的外交關係，該國願意與中國發展貿易往來。

《法新社》報導，南美洲經濟組織「南方共同市場」（Mercosur）領袖峰會在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）登場，繼1月與歐盟達成協議後，著手啟動與日本的貿易協商。

峰會期間，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）暗示，與中國的貿易談判也在籌備中，Mercosur唯一沒跟中國建交的巴拉圭立場因此備受矚目。

拉米雷斯對此表示，「只要中國不對巴拉圭與台灣維持的外交關係提出任何條件，巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係。如果符合這個前提，我們沒有任何限制。」

《法新社》寫道，北京系統性挖角、試圖孤立這座自治島嶼後，台灣目前僅剩12個邦交國。中國長期呼籲巴拉圭「做出正確選擇」，切斷對台邦交。

該峰會出席者包括巴西、玻利維亞、烏拉圭等國領導人，還有智利及厄瓜多等準成員國代表。阿根廷總統米雷（Javier Milei）則因應對國內政治風波取消出席。

 
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