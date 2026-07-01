日本當街擄人？櫻花妹癱軟被西裝男「塞進計程車」　爛醉掙扎無人管

▲日本一名女子被強行拉上計程車，儘管她不斷掙扎，也沒有路人上前協助。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／綜合報導

一段拍攝於日本東京澀谷街頭的38秒短片，近日在社群平台Threads上引發廣泛討論。影片中，一名穿著粉色洋裝的女子與一名身著黑色西裝的男子在路邊發生激烈肢體衝突，女子試圖掙脫離開，卻遭男子強行拖拽，最終被粗暴地「塞」進一輛計程車內，令人震驚。

上傳影片的目擊者表示，整起事件就發生在他眼前，當下驚呼「女生直接在我面前被男的綁走」。他事後立刻前往警局通報，並提交影片作為證據，然而警方僅回應，「知道了。」未有進一步說明或對外公開處理情況，令他感到無奈。

從影片畫面來看，計程車抵達後，男子強行將女子往車門方向拖拉，女子持續反抗卻不敵對方力道，被硬生生推入車廂，過程中鞋子甩脫、手提包與雨傘散落一地。男子隨即一邊攔截試圖逃跑的女子，一邊將地上的物品往車內丟，期間更對女子揮了一拳，隨後跳上車，並關上車門。而計程車司機就這樣開車帶著女子離開現場。

影片在網路上流傳後，大批網友留言表達震驚。有人寫道，「也太糟糕了吧，這種事情怎麼可以就這樣過去」、「好恐怖，女生看了都很擔心」。更有網友批評，「日本冷漠文化害死人，但冷漠也不代表可以容許這種事在街上發生吧。

事件真相目前仍未獲官方證實。部分網友推測，影片中的男女可能彼此相識，男子或許只是想協助醉酒的女方搭車回家，情況緊急之下動作顯得較為粗魯，不一定構成擄人。此外，也有報導引述說法指出，影片中的女子疑似為夜店公關，男子則是負責照顧及護送賓客的工作人員。