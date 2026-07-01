阿富汗塔利班反擊！無人機轟炸巴基斯坦邊境　緊張局勢再起

▲塔利班（Taliban）戰士在阿富汗、巴基斯坦邊境巡邏。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

阿富汗塔利班政府大動作宣布，已對巴基斯坦西南部邊境發動猛烈空襲，造成該國境內多人受傷；巴基斯坦軍方也不甘示弱稱，已擊落4架無人機，並警告「任何進一步的挑釁行為都將遭到相應的回應」。

瘋狂報復！不滿巴基斯坦空襲屠殺36平民 塔利班無人機跨境

根據英國廣播公司（BBC）報導，阿富汗塔利班（Taliban）政權與鄰國巴基斯坦的外交與軍事衝突全面升級。在經歷了數個月的短暫和平後，雙方再度撕毀停火協議。這起最新的邊境空襲事件發生在巴基斯坦西南部的俾路支省（Balochistan）。阿富汗塔利班軍方坦言，此舉是為了報復巴基斯坦28日對阿富汗境內所發動的無情轟炸。

阿富汗政府控訴，巴基斯坦28日的空襲根本不是針對軍事設施，而是對平民住宅發動無端攻擊，造成36名平民死亡，160多人受傷。

阿富汗憤怒痛批巴基斯坦的行為是「懦夫的暴行」與不折不扣的「屠殺」。塔利班因此「作出回應」，隨即調動大批武裝無人機跨境突襲巴基斯坦。

巴基斯坦發動地面戰！狂轟阿富汗三大省：殺了29名恐怖份子

面對阿富汗的指責，巴基斯坦政府則表現得極其強硬。巴基斯坦資訊部長阿塔烏拉·塔拉爾（Attaullah Tarar）大動作開記者會反駁，強調是為了回應近期針對巴基斯坦無辜人民的恐怖襲擊，才會在阿富汗的帕克蒂亞省（Paktia）、帕克蒂卡省（Paktika）和庫納爾省（Kunar）展開精準的地面與空中聯合軍事行動。

巴基斯坦堅稱，軍方的行動完全是針對恐怖份子的藏匿據點，並在這場鐵腕大掃蕩中成功擊斃了29名激進份子。巴基斯坦長期以來一直指責阿富汗塔利班政府包庇、窩藏跨境犯案的恐怖組織，但這項指控一直遭到喀布爾當局的強烈否認。

巴基斯坦軍方隨後則發表聲明，證實已經在邊境上空成功攔截並擊落了4架極其粗糙的「無人機」。