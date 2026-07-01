長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了　真實身分曝光

▲世界第一高峰聖母峰，是地球上最具挑戰性和極端氣候條件的地區之一，山體終年覆蓋著冰川和冰雪。（圖／CFP）

文／CTWANT

長眠在世界第一高峰聖母峰近30年的神祕登山者「綠靴子（Green Boots）」，有望在今年重返故鄉。印度政府近日啟動遺體回收計畫，除了希望將這位登山者帶離海拔逾8,500公尺的「死亡地帶」，也首度公開其身分並非外界多年來認定的帕爾久（TsewangPaljor），而是同樣於1996年罹難的印度登山者莫魯普（DorjeMorup），為這段流傳近30年的聖母峰傳奇增添新篇章。

英國《衛報》（The Guardian）報導，「綠靴子」之名源自他腳上那雙醒目的綠色Koflach登山靴。自1996年在聖母峰北坡罹難後，他的遺體一直蜷縮在海拔約8,500公尺、距離峰頂僅約350公尺的一處岩洞內，因位置明顯，逐漸成為攀登北坡路線的重要地標。許多登山者會透過無線電向基地營回報「已抵達綠靴子」，藉此確認攀登進度，也有人會短暫在附近休息或避風，使這具遺體成為聖母峰最知名、也最令人唏噓的象徵之一。

多年來，外界普遍認為「綠靴子」就是印度西藏邊境警察部隊（ITBP）隊員帕爾久，但始終未獲官方證實。如今印度政府在一份公開招標文件中指出，經先前身分驗證後，確認遺體主人其實是同樣在1996年挑戰聖母峰時遇難的隊員莫魯普。2人當年與另名隊友一同挑戰從西藏北坡登頂，卻在接近峰頂時遭遇暴風雪，3人最終全數罹難。

美國登山家暨聖母峰知名評論者阿奈特（Alan Arnette）對此表示驚訝，坦言多年來大家都認定「綠靴子」就是帕爾久，如今官方突然更改身分，令人相當意外。不過，他也認為，若能讓罹難者最終返家，對家屬而言仍具有重大意義。

根據招標內容，印度政府要求執行任務的團隊至少須由6名曾多次登頂聖母峰的雪巴嚮導組成，並須於今年10月前完成遺體運送至新德里。由於任務地點位於海拔8,000公尺以上的「死亡地帶」，氧氣濃度僅有海平面的約3分之1，每一步都極度耗費體力，也讓回收工作充滿危險。

曾多次參與高山遺體回收的雪巴嚮導江布（Tshiring JangbuSherpa）表示，凍結近30年的遺體連同裝備重量可達200公斤，且四肢因低溫完全僵硬，在冰雪覆蓋、地形陡峭的山壁拖運十分困難，有時甚至不得不截除無法彎曲的肢體，才能完成搬運，「雖然令人心碎，但沒有其他辦法」。

此外，回收工作對雪巴嚮導而言也背負沉重心理壓力。阿奈特指出，多數雪巴人信奉藏傳佛教，普遍認為不應隨意觸碰或褻瀆遺體，因此每次遺體回收都需要克服信仰與心理上的掙扎。他估計，此次行動成本約15萬美元（約新台幣477萬元）。

據了解，目前仍有約200具登山者遺體留在聖母峰，原因在於高海拔搬運風險極高，加上直升機無法安全飛抵如此高度，使多數罹難者最終長眠山中。雖然不少經驗豐富的登山者生前都表示，希望若在山上離世便留在山中，但對許多家屬而言，能將親人帶回家，依然象徵著真正的告別與圓滿。若此次回收任務順利完成，不僅將讓「綠靴子」結束近30年的孤獨守望，也將為聖母峰登山史寫下重要一頁。

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