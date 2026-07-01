補習班屋頂崩塌！　巴基斯坦14名兒童亡

▲巴基斯坦私人補習班天花板崩塌，砸死14名少年與兒童。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦東部大城拉合爾（Lahore）郊區一間私人補習班30日發生屋頂坍塌意外，造成14名兒童死亡、5人受傷。死者多為7歲至11歲學童，當局已展開調查，並將2人拘留釐清責任。

BBC報導，事故發生在拉合爾卡納（Kahna）地區一間私人補習中心。巴基斯坦緊急救援單位「Rescue 1122」發言人艾哈邁德（Farooq Ahmed）表示，救援單位於當地時間下午4時45分接獲通報，並在1小時內完成搜救行動。

艾哈邁德指出，多數罹難與獲救學童年齡介於7歲至11歲之間，也有10歲以下幼童受困，另有5人受傷送醫。

一名自稱姪女在事故中喪命的45歲男子扎希爾（Zaheer）告訴法新社，事發時建築屋頂狀況原本就很差，而且施工人員正在屋頂進行修繕工程，「突然間屋頂就塌了下來，壓在許多孩子身上。」「他們在屋頂堆放了很多重物，所以才會發生這種事。」

另一名居民向美聯社表示，「我們不知道該先到哪一戶人家慰問，因為太多家庭失去了孩子。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）發表聲明，向罹難者家屬致哀，並表示已指示相關單位為傷者提供一切必要醫療協助。

旁遮普省（Punjab）省長夏立夫（Maryam Nawaz Sharif）則形容這起事故是「令人心碎的悲劇」。她在社群平台X發文表示，「14條無辜生命的逝去，是無法衡量的悲痛，我的心與失去親人的家屬同在」，「任何被查出應負責任的人，都將依法究辦。」