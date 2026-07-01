「分手」跟DNA基因有關！　科學家研究：吸菸也會影響

▲感情順不順，基因可能也有關聯。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

感情路總是跌跌撞撞？基因可能也有影響。挪威一項最新研究顯示，感情能否長久，不僅與諸多個人因素有關，「基因就像其中一些拼圖碎片，也與分手風險存在一定關聯。」

挪威研究分析數千人DNA 檢視基因與分手關聯

研究者Jørgensen分析「挪威母親、父親與兒童世代研究」數千名參與者的DNA，並透過「多基因分數」（polygenic scores），綜合評估數千個基因差異形成的遺傳傾向，檢視基因與伴侶關係破裂之間的關聯，「同樣的基因變異，可能會因你一生中遇到的環境、機會與人際關係不同，而產生不同影響。」

基因間接影響選擇 人格、壓力處理都可能有關

Jørgensen說：「基因不會因為我們後來在人生中做出的選擇而改變，但可能間接影響我們所做的選擇。舉例來說，基因有助於形成人格特質，而人格特質又透過我們所處的環境和遇到的機會產生作用，影響我們處理壓力的方式、人生早期做出的選擇，以及會被什麼樣的人吸引。」

吸菸、性經驗年齡較早 感情破裂風險較高

研究團隊發現，一個人的高等教育、主觀幸福感，以及較晚生第一胎的多基因分數越高，感情破裂的風險就越低。相反地，若一個人在吸菸、性經驗較早等風險行為上的多基因分數較高，伴侶關係破裂的風險也會略高。

神經質傾向較高 焦慮、脆弱的人較少分手

她說：「我們早就知道，高學歷者分手或離婚的頻率，低於挪威整體人口。但在這項研究中，我們看到一些已知模式，在觀察多基因指標時也有所反映。我們也能檢視過去未曾研究過的性狀。」

最讓Jørgensen感到意外的是，神經質傾向多基因分數較高的人，伴侶關係破裂的風險竟然低於其他人，「人們可能會預期，神經質傾向會提高感情破裂的風險。不過，另一方面，如果你比較焦慮、脆弱，也可能更需要一段關係所提供的安全感。」

女性分手風險差異 基因可解釋約9％

在一項分析中，Jørgensen估算伴侶關係破裂風險的差異，有多少可以歸因於常見基因變異？整體而言，基因可解釋女性伴侶關係破裂風險差異的9％。男性方面，這個數字則為3％。

過去研究多看家庭環境 較少討論基因角色

Jørgensen認為，過去為了理解為什麼伴侶關係破裂，「研究焦點經常放在家庭環境，以及孩子從父母身上學到或沒學到什麼。我的研究顯示，家庭成員之間的基因相似性也扮演了一定角色。」

收養家庭研究顯示 基因相似性也扮演角色

在另一項研究中，Jørgensen比較了收養家庭與有親生子女的家庭，以區分基因遺傳與環境影響。

在這裡，她同樣想了解父母的伴侶關係破裂，如何影響子女日後也經歷分手或離婚的可能性，「我們發現，與有親生子女的家庭相比，養父母分手或離婚與養子女日後分手或離婚之間的關聯弱得多。」

基因不是命運 不該當成擇偶指南

儘管有這些研究結果，Jørgensen仍提醒，不應把基因當成選擇伴侶的某種指南，因為基因只是整體圖像的一部分，不應被視為命運，「基因讓我們彼此不同，但它們會和我們的人生經歷、環境、伴侶，以及人生中發生的一切共同發揮作用。」