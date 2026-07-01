3歲男童困瓦礫堆6天奇蹟倖存！　委內瑞拉強震近2000人亡

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El equipo de búsqueda y rescate de Jordania logró sacar con vida a Kleiber Morán, de 3 años, quien permaneció atrapado desde el 24 de junio bajo una vivienda colapsada.



Tras recibir atención inmediata, fue trasladado al hospital para evaluación médica.… pic.twitter.com/KazdQInlfy — DODI (@DODI_VZLA) June 30, 2026

記者張靖榕／綜合報導

委內瑞拉強震災區再傳生還奇蹟，一名3歲男童受困瓦礫堆長達6天後，成功獲救。約旦搜救隊表示，男童獲救時生命徵象穩定，已送往醫院治療。不過，聯合國警告，災區仍有數以萬計民眾急需糧食與避難所，死亡人數已攀升至1943人。

▲委內瑞拉男童地震後6天仍存活。（圖／翻攝X）



影片顯示，搜救人員在重災區拉瓜伊拉州（La Guaira）將男童克莫蘭（Klieber Morán）從瓦礫堆中救出，現場爆出歡呼聲。委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）形容，這次救援是災區「希望的一刻」。

約旦民防單位表示，男童獲救後已接受初步治療，生命徵象良好，隨後送往首都卡拉卡斯（Caracas）醫院。委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodríguez）也證實，男童正在接受治療。

這次救援發生在地震後第6天，已遠超過專家認為受困者最有機會生還的72小時黃金救援期。拉瓜伊拉是此次災情最嚴重地區之一，許多居民至今仍自行投入搜救。

聯合國難民署（UNHCR）表示，拉瓜伊拉糧食短缺情況嚴重，基本公共服務幾乎癱瘓，通訊也大多中斷。「由於援助仍受到限制，社區緊張情勢正持續升高。」

18歲攤販阿瑪斯（Daniela Armas）告訴法新社，雖然已有部分物資開始發放，「但有時人們幾乎為了食物互相殘殺……就像鬥雞一樣。」

聯合國難民署表示，初步需要1500萬美元（約新台幣4.7億元）經費，在未來6個月為3萬名受災民眾提供保護、基本救援物資及臨時住所。

世界衛生組織（WHO）則警告，當地醫療體系正承受「極大壓力」，由於疫苗接種率偏低，麻疹、白喉等疫苗可預防疾病爆發的風險正在升高。

這場規模7.2與7.5的雙重強震至今已造成1943人死亡、超過1萬人受傷，另有數萬人失聯。美國國家航空暨太空總署（NASA）依據衛星資料初步評估，約有5萬8870棟建築受損或倒塌。