英相公布國防計畫　擬增撥逾6000億推動部隊現代化

▲英國首相施凱爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）30日宣布，將額外投入150億英鎊（約新台幣6337億元）推動武裝部隊現代化，作為為未來戰事做準備的重要國防投資計畫。施凱爾表示，「避免戰爭的最佳途徑是未雨綢繆，防禦的最佳方式是威懾」，希望藉此提升英國嚇阻能力，並朝2035年前國防支出占國內生產毛額（GDP）3.5％的目標邁進。

路透社報導，這項國防投資計畫（DIP）規模超越先前草案。該草案曾引發施凱爾盟友、前國防大臣希利（John Healey）本月辭職，希利當時批評，政府未為這項計畫提供足夠資金，無法保障英國安全。

施凱爾預計將帶著這項計畫，出席7月7日至8日在土耳其安卡拉（Ankara）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會。根據規畫，英國2029年前每年國防支出將接近800億英鎊（約新台幣3.38兆元）。

施凱爾表示，「當全球都在擴充軍備，侵略行動日益增多，避免戰爭的最佳途徑是未雨綢繆，防禦的最佳方式是威懾，也就是擁有力量，讓對手在行動前三思。」

根據計畫，英國將編列50億英鎊（約新台幣2112億元）投資無人機與自主武器，打造「混合海軍」，提升陸軍戰力，並強化核威懾能力，同時支持皇家空軍發展下一代匿蹤戰機，盼帶動就業與經濟成長。

外界普遍預期，施凱爾的接班人柏南（Andy Burnham）最快將於7月20日接掌政權。施凱爾表示，新政府可在他的國防藍圖基礎上繼續推進。

英國總工會（GMB）幹部羅伯茲（Matt Roberts）肯定這項計畫，認為它「為這個缺乏信心的產業帶來一絲穩定」，並表示「現在的挑戰在於落實」。不過，也有批評者認為，這項延宕9個多月才提出的計畫，無論規模或時機都仍嫌不足。