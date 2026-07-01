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輝達沒有「白吃的午餐」　黃仁勳有原因

▲▼COMPUTEX開幕主題演講邀請NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳進行專題演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國科技巨頭們以提供豪華辦公空間、員工福利著稱，但輝達（NVIDIA）沒有白吃的午餐。前員工透露，這種節儉的企業文化深植於輝達，因為執行長黃仁勳認為，工作與享樂應區隔開來。軟體工程師兼產業分析師Gergely Orosz近期造訪輝達總部後，也在社群上給出3點觀察，引發熱議。

員工零食咖啡要自費　與Google、Meta形成對比

Orosz在X上分享，造訪輝達總部後，最令他意外的一點，是員工必須自行付費購買零食和咖啡。這與 Google、Meta等公司形成鮮明對比。不過，據他的觀察，輝達員工似乎不以為意，甚至開玩笑說：「我們會用一種叫做薪水的東西，去買自己真正需要的東西。」

AI公司進駐總部　設專屬空間與諮詢時段

Orosz表示，包括 OpenAI Codex 團隊在內的 AI 公司，在輝達總部內設有專屬辦公空間，並安排固定諮詢時段，讓輝達員工可以前往交流或請教技術問題。他形容，這是他從未見過的情況，也凸顯輝達在 AI 產業鏈中的特殊地位，不只是晶片供應商，更是支撐許多 AI 公司發展的平台。

內部氛圍正向放鬆　回鍋員工似乎很常見

Orosz觀察發現，公司內部的氛圍「正向、專注、自信且放鬆」，而且「回鍋」到輝達似乎很常見，他遇到一名開發人員，他曾在輝達工作1年，之後離開去創業，然後6年前又回來。另外，他也觀察到，輝達員工平均任職年資似乎相當高，內部轉換團隊也很容易。

Orosz說，他聊到的一名主管相當重視人才培養，即使有人對團隊正在打造的 AI agents 沒有深入專業背景，這名主管仍願意讓對方加入，因為他相信員工可以很快學會。

前員工證實餐廳非免費　公司有補助部分餐費

根據Business Insider報導，2名前員工也證實了這些說法，輝達員工餐廳不是免費的，但公司提供補助，負擔部分餐費，而且咖啡等部分飲品免費，但特定瓶裝飲料，或園區咖啡店販售的飲品，仍須自行付費。

節儉文化深植於輝達　黃仁勳認為工作與享樂應區隔

其中一名前員工表示，黃仁勳一向認為，享樂與工作應有所區隔，所以輝達沒有桌球桌、健身房或到府按摩這類福利，這樣的「節儉」文化深植於輝達的DNA。

另一人也補充，黃仁勳希望員工投入到自己的「畢生事業」，但這需要維持工作與生活的平衡，「其他公司提供免費福利，某種層面上是引導員工盡量待在辦公室，輝達的理念恰恰相反。」

 
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