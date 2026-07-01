伊朗駁「高層級會談」拒見美國特使　和談陷陰影

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗30日表示，不會與赴中東的美國高層特使舉行會談，此番言論為美伊達成永久和平協議再添變數。伊朗官員指出，雙方必須先釐清兩周前簽署停火協議的執行細節，才可能進一步討論核計畫等更敏感議題。

報導指出，目前雙方對初步協議的核心內容仍存在明顯分歧。該架構要求伊朗解除對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的封鎖，以換取經濟誘因，並規劃60天談判期，尋求達成永久和平協議。

美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）及特使魏科夫（Steve Witkoff）已抵達卡達首都杜哈（Doha），白宮稱此行將進行「高層級」會談。不過，伊朗與地主國卡達均表示，美方將僅與調解人會面，不會直接與伊朗代表接觸。

伊朗外交部發言人巴格艾（Esmaeil Baghaei）表示，「未來幾天沒有安排任何層級與美方的會談。」原定舉行的雙方低層級技術會談也未能展開。

另一方面，伊朗強調，仍將與美國盟友阿曼共同管理荷莫茲海峽航運，並堅稱有權制定通行規範。伊朗官員表示，待60天談判期於8月中旬屆滿後，將開始向通行船隻徵收通行費。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammed Baqer Qalibaf）在國營電視台表示，「荷莫茲海峽的主權屬於伊朗與阿曼，海峽航行須遵循由伊朗制定的安排。」

儘管美伊關係仍充滿不確定性，但國際油價自周末以來持續回落。此前，美軍為回應商船遭無人機攻擊，空襲伊朗軍事設施；伊朗則反擊美軍位於科威特與巴林的軍事據點。