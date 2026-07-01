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「川投顧」2025年財產公布！　川普靠加密貨幣賺446億

▲川普靠加密貨幣賺進大筆金錢。（圖／路透）

▲川普靠加密貨幣賺進大筆金錢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普最新公布的2025年度財務申報顯示，他去年透過家族加密貨幣事業獲得超過14億美元（約新台幣446億元）收入，其中，出售個人迷因幣就獲利超7億美元，顯示數位資產已成為他最主要的收入來源，而相關業務也被外界認為受惠於其執政政策。

路透社報導，川普向美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）提交的年度財務揭露文件顯示，他從與兒子共同創立的加密貨幣平台「World Liberty Financial」獲得超過5億美元（約新台幣159億元）收入，另透過出售個人迷因幣「$TRUMP」，再進帳6.35億美元（約新台幣202億元）。

除加密貨幣業務外，川普還申報，與多家媒體公司的訴訟和解金收入超過8000萬美元（約新台幣25億元），以及授權海外房地產開發商使用其姓名品牌所帶來的數百萬美元收入。

這份財務申報進一步揭露川普家族進軍加密貨幣市場的獲利規模。路透社先前估計，自川普重返白宮以來，川普家族已透過加密貨幣業務，從投資人手中獲得至少23億美元（約新台幣733億元）收益。

針對這份財務揭露文件，白宮尚未立即回應路透社的置評請求。

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