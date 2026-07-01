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美最高法院駁回「限縮出生公民權」　川普諷：恭喜習近平贏了

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦最高法院30日在本屆任期最後一天，就備受矚目的「出生公民權」案做出裁決，9位大法官以6比3票數裁定，維持美國憲法第14修正案保障的出生公民權，幾乎所有在美國本土出生者仍可自動取得美國公民身分。這一裁定讓川普的反移民推動再次受挫；對此，川普在社群平台發文，諷刺地「恭喜」中國國家主席習近平（Xi Jinping）與中國「獲得勝利」。

川普「終止出生公民權」行政命令遭駁回

川普去年重返白宮後簽署行政命令，試圖終止無條件出生公民權，否決非法移民及持短期簽證訪客子女在美出生後自動取得美國公民資格，形同直接挑戰美國憲法第14修正案。最高法院去年底受理此案，今年4月1日舉行口頭辯論，並於6月30日作出裁決，駁回川普政府試圖終結出生公民權的行政命令。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）撰寫多數意見書，獲得另外2名保守派及3名自由派大法官支持。他寫道，「在美國境內出生、父母為非法居留或暫時居留者的子女，屬於美國『管轄範圍』，並依憲法第14修正案的公民權條款，自出生起即為美國公民。」

大量中國公民赴美「生育旅遊」

川普過去多次批評出生公民權，認為這項制度原本是為了讓黑奴後代取得公民權，而非讓中國億萬富翁的子女透過赴美生產取得美國國籍。川普政府也主張，非法移民及「生育訪客」長期濫用出生公民權，使新生兒父母因此取得合法居留機會，並點名大量中國公民赴美進行「生育旅遊」的現象。

川普恭喜習近平和中國「贏了」

判決出爐後，川普在「真實社群」（Truth Social）發文表示，他要恭喜習近平和中國，在出生公民權議題上取得勝利。

這也是川普本屆任期內第三度在最高法院遭遇重大挫敗。最高法院2月曾裁定，川普無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施全球性關稅；法院6月29日也以5比4裁定，川普不得依據未獲證實的房貸詐欺指控，解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的職務。

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