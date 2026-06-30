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缺油！俄羅斯人為搶油「對罵、互毆、刺輪胎」　加油站大亂鬥

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 俄國各地民眾為搶油爆發衝突。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭持續攻擊俄羅斯境內石油設施與後勤補給鏈，導致俄國各地加油站燃油供應吃緊，民眾為搶油大排長龍，甚至爆發肢體衝突，相關畫面在社群媒體引發關注。

加油站大亂鬥　駕駛爬進車內互毆

根據《每日郵報》，網路瘋傳多段影片顯示，俄國各地加油站排隊糾紛頻傳。其中一段影片中，一名駕駛直接從車窗探出身子揮拳攻擊旁邊的車輛駕駛，甚至整個人爬進對方車內扭打，友人在一試圖阻止卻徒勞無功。

另一段影片則拍下一名女子崩潰哭訴，稱她遭另一名男子持刀威脅，因排隊時爆發插隊糾紛，輪胎還被惡意刺破漏氣。莫斯科與梁贊等城市也傳出女性駕駛互相叫囂、男性駕駛當街互毆等事件，場面混亂。

各地陷油荒　克里米亞緊急狀態

俄羅斯83個行政區及6個俄占區大部分都陷入缺油困境，克里米亞當局更於26日宣布進入緊急狀態，以應對燃料短缺及停電危機。克宮任命的克里米亞首長阿克謝諾夫（Sergey Aksyonov）簽署緊急令，強調此舉旨在確保各部門穩定運作。

普丁認燃料危機　聲稱幾天內到位

總統普丁也坦承，克里米亞目前僅剩「幾天的燃油存量」，但「有信心」很快就會有更多燃料運抵。他在克宮28日刊出的專訪中首度公開承認燃料危機，「烏克蘭對我國基礎設施的攻擊確實造成問題，目前的確有一定程度的短缺，但並不嚴重。」

他在統一俄羅斯黨代表大會上也承認，加油站仍有排隊現象，且特定油品難以取得，強調目前首要任務是強化防空能力並確保燃料供應，並誓言克服烏克蘭攻擊帶來的一切挑戰。烏克蘭則聲稱，這類攻擊行動是對俄羅斯持續轟炸烏克蘭平民與能源設施的正當反制。

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