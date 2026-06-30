日本東京住宿稅「明年4月」調漲！改按房價3%課稅　免稅對象曝光

▲日本東京都確定2027年4月調漲住宿稅。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

計畫前往日本旅遊的民眾注意了，東京都住宿稅將改制並漲價。日本總務大臣林芳正30日正式點頭同意，東京都將從2027年4月起，將現行的「定額制」住宿稅改為「稅率制」，未來將直接收取房價的3%作為稅金，不過免稅門檻將從現行的1萬日圓（約新台幣1961元）提高至1萬3千日圓（約新台幣2550元）。

根據《共同社》報導，東京都現行的住宿稅是採取「定額制」，依照每人每晚的住宿金額來區分。房價在1萬日圓（約新台幣1961元）以上、未滿1.5萬日圓（約新台幣2942元）者課稅100日圓（約新台幣20元）；房價在1.5萬日圓（約新台幣2942元）以上者則課稅200日圓（約新台幣39元）。至於每晚房價不滿1萬日圓（約新台幣1961元）的平價旅館，則享有免稅優惠。

東京都政府決定就住宿稅進行改革，自明年4月起，住宿稅將徹底轉為「3%稅率制」，也就是收取房價的3%作為住宿稅。不過免稅門檻也將從現行的1萬日圓（約新台幣1961元）調高到1萬3千日圓（約新台幣2550元）。

舉例來說，未來若是入住每晚房價5萬日圓（約新台幣9807元）的飯店，依3%計算就必須支付高達1500日圓（約新台幣294元）的住宿稅，是過去定額制的200日圓（約新台幣39元）的7.5倍之多。

隨著稅制的修改，每年預計將能為東京都帶來高達190億日圓（約合新台幣37億元）的驚人稅收。

除了東京都外，北海道苫小牧市、北廣島市、稚內市、山形縣山形市、山梨縣富士吉田市、富士河口湖町、沖繩縣名護市等7個市町也將新增住宿稅制度，目前總務大臣林芳正皆已點頭同意。