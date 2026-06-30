家暴男勒死女友　棄屍一半「心臟病發猝死」！雙雙倒樹林

▲ 福爾茲遭羅賓斯殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州發生一起離奇命案，一名男子對女友犯下家暴，將她活活勒死後企圖將遺體拖進樹林棄屍，未料過程中心臟病發身亡，兩人最終雙雙陳屍在荒野中，直到一名路過民眾意外發現。

根據《鏡報》，民眾10日中午報案稱在路邊發現一輛未熄火的廢棄車輛，駕駛座車門敞開，地面上還有一道清晰的拖行痕跡，沿著痕跡進入灌木叢便發現兩名死者並排倒在泥地上，起初還以為是2具人偶。

錢伯斯郡警長尼爾森（Jeff Nelson）說明，遇害女性被確認為47歲的福爾茲（Jessica Folds），驗屍結果顯示她死於窒息性勒斃，遺體被發現時雙手高舉過頭。身旁的44歲男友羅賓斯（Daniel Robbins）則呈現蜷縮姿勢倒地，死於心臟衰竭。

檢察官塞格雷斯特（Mike Segrest）指出，案發當晚羅賓斯在家暴衝突中勒死福爾茲，隔天將屍體載往郊外，欲棄置於樹林中，卻在拖行過程中心臟病發猝死，「他就是在棄屍的時候心臟病發過世的，兩人的遺體就這樣一起被發現。」

福爾茲結縭5年的丈夫去年2月過世，生前育有3名成年兒子，還有2個孫子，羅賓斯則育有一名女兒，目前不清楚兩人交往多久，警方也正調查羅賓斯犯案動機。