英19歲少年「手機被猴子搶走」！　打開相簿笑瘋：滿滿自拍照

▲少年找回手機後，在相簿內發現滿滿的「猴子自拍照」。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

英國一名19歲少年洛伊德（Lloyd）日前與女友開開心心前往印尼峇里島度假，沒想到在朝聖當地知名神廟時，他的手機卻遭到一隻野生猴子搶走。兩人與當地工作人員尋找了整整1小時才找回手機，怎知打開手機相簿一看，卻發現裡面多出好幾張猴子的自拍照，讓他覺得既好笑又震驚。

根據《太陽報》報導，19歲的洛伊德6月中旬帶著女友跨海飛抵印尼知名觀光勝地峇里島，兩人也特地安排前往以宏偉懸崖海景與大量野生猴子聞名的「烏魯瓦圖廟」（Uluwatu Temple）。

兩人前往烏魯瓦圖廟途中，洛伊德看見路邊有一隻野生猴子長得非常逗趣，便興奮地掏出手機拍了幾張照片，準備傳給英國的朋友炫耀。然而，就在他拍完照、剛把手機放下來時，一隻身手矯健的野生猴子隨即就把他手上的手機搶走。

猴子得手後迅速消失在附近的森林中，洛伊德與女友無奈之下，只能尋求相關部門求助，並使用手機定位追蹤功能，最終在一個多小時後，才在警方協助下成功找回手機。

然而幽默的是，當洛伊德查看手機時，竟在相簿內發現一段猴子拍攝的影片，甚至還有好幾張自拍照，讓他覺得搞笑不已。

洛伊德事後哭笑不得地表示，其實在案發前不久，女友在路上看到猴子時，才剛開玩笑地對他說，「欸，搞不好這裡的猴子會偷偷拿你的手機去自拍喔！」沒想到這句話最後竟然變成現實。