面試談薪水「沉默30秒」贏了！　男年薪增38萬外加獎金

▲男子面試談薪水期間沉默30秒，成功替自己爭取額外38萬年薪，外加簽約獎金。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約郵報報導，一名男子近日經歷將近6週的馬拉松式面試，當來到最後談薪資的階段時，公司開出的數字卻比當初第一輪面談討論的薪資範圍足足低了15%。不過他當下直接使出沉默戰術，整整30秒完全不發一語，成功替自己爭取到額外1.2萬美元（約新台幣38萬元）的年薪以及獎金，引發網友熱烈討論。

該名男子在論壇Reddit分享自身經歷，稱當時他經歷四輪面試，在最後與招募人員通話時早已精疲力竭，只想看看這間公司開出的薪資待遇到底是多少。沒料的是，對方開出的薪資比第一輪篩選時討論的範圍足足低了15%。

不過男子並未像一般人那樣開始替自己爭取更高的薪資，反而選擇完全保持沉默，整整30秒一語不發，任憑氣氛陷入死寂。他形容，這過程大概是他職業生涯中最不自在的30秒。

最終招募人員打破沉默，並說明預算吃緊、公司福利很好等等，然而此時男子依然毫無反應，對方便也停了下來，並表示願意找人資主管再談談。

男子表示，對方在10分鐘後回電，不但加碼1.2萬美元，還外加簽約獎金。這狀況讓他直呼，「這其實是一場膽小鬼遊戲（game of chicken），最先開口的人通常會輸」。

此文一出立刻引發網友關注，留言衝破上千則，紛紛稱讚他的談判策略正確，這招打得漂亮，「沉默是任何談判桌上最難受卻最有效的武器」。也有網友分享相似經驗表示，當初只是因為想做筆記而暫停說話10秒，對方就主動提高約20%的薪資。