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伊朗放話管定荷莫茲海峽　警告阿曼：其他國家無權干涉

▲▼遭封鎖長達110天的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。（圖／路透）

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗的新一輪會談舉行之前，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，希望與阿曼達成協議監督通過荷莫茲海峽的船隻，但如果阿曼因任何原因無意合作，德黑蘭當局就會自行推動航運管理計畫，「我們已警告阿曼，其他國家無權干涉此事」，且未來海峽內的任何臨時航道都將由伊朗指定。

彭博、半島電視台等報導，加里巴巴迪這番言論加深美伊新一輪談判的壓力，也再次表明伊朗無意把荷莫茲海峽恢復到美國和以色列對伊朗發動軍事行動之前的狀態。

伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）還稱，「荷莫茲海峽是伊朗國家主權不可分割的一部分，其管理權完全掌握在伊斯蘭共和國手中」。

美國與伊朗預定30日在卡達展開新一輪接觸。根據本月早些時候簽署的臨時和平協議，伊朗在60天內不會徵收通行費，但並未排除之後向船舶收取某種費用的可能性。

川普29日在白宮橢圓形辦公室發表談話期間，拒絕預測新一輪談判能否取得突破，「杜哈會談也許很重要，也許並不重要，我們會知道的。但我們在軍事上正取得勝利，我認為軍事上幾乎已經贏了，這其實非常簡單，就是實現伊朗無核化，我們不希望他們擁有核武器，他們也不會擁有核武器」。

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