第2個烏克蘭？　俄議員放話：邊境軍力「足以摧毀半個芬蘭」

▲ 芬蘭加入北約後普丁便曾公開警告，赫爾辛基「會有麻煩」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯下議院「國家杜馬」國防委員會第一副主席、知名鷹派議員朱拉夫列夫（Aleksey Zhuravlyov）27日公開警告，芬蘭正逐漸淪為「第二個烏克蘭」，且俄國目前在兩國邊境部署的軍事力量「足以摧毀半個芬蘭」。

《基輔獨立報》報導，朱拉夫列夫27日在親克里姆林宮俄媒《Gazeta.Ru》的訪問中表示，芬蘭領導層「正帶國家走向深淵」，俄方不會輕易被芬蘭的挑釁激怒，但會持續加強邊境防禦部署。這番發言前一天，芬蘭26日宣布將與美國國防大廠洛克希德馬丁公司合作，計畫在坦佩雷市打造歐洲首座多管火箭系統（MLRS）維修中心。

棄中立加入北約 芬俄邊境緊張升溫

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，芬蘭便捨棄維持數十年的軍事中立立場，隔年正式加入北約。兩國共享長達1300公里的邊境線，自芬蘭入盟以來，普丁便曾警告赫爾辛基「會有麻煩」。兩國邊境自2023年關閉至今，芬蘭政府多次指控俄羅斯策畫混合作戰行動，且持續在邊境地區擴張軍事基礎設施。

26日發布的一份調查報告更顯示，俄羅斯正在北約邊境大規模增兵，包括芬蘭、挪威及波羅的海國家附近區域，外界研判此舉是為與北約的潛在衝突做準備。

解除核武禁令 議員警告：芬蘭代價最慘

芬蘭議會近期也通過決議，解除長達數十年的核武禁令，允許在境內接收、轉運及協助核武調動，作為盟國防禦體系的一環，新規將自7月1日起生效。朱拉夫列夫此前便曾放話消滅芬蘭，27日對此再度警告，芬蘭因與俄國決裂承受的後果比其他歐洲國家都更嚴重。