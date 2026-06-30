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不敢剖腹！印度孕婦YouTube自學「居家生產」　失血過多亡

▲▼印度孕婦YouTube自學「居家生產」亡。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲沙西卡拉因為害怕剖腹產，偷偷居家生產，最終失血過多身亡。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）蒂魯普區（Tiruppur）一名32歲的二寶媽，因為懷第一胎剖腹產留下陰影，因此第二胎竟與丈夫看YouTube自學如何「居家生產」，為此，她還特意逃過所有醫院產檢，怎知分娩當天竟失血過多，送院搶救後仍不治身亡，而她的丈夫則被指控過失殺人。

根據《新德里電視台》等印媒綜合報導，32歲印度女子沙西卡拉（Sasikala）與丈夫柯蘭泰薩米（Kolanthaisamy）居住在蒂魯普區的一個小村莊。調查人員透露，沙西卡拉當年在生第一胎時是剖腹產，但術後的疼痛與不適讓她自此對西醫產生強烈的排斥與厭惡感。

因此當她懷上第二胎後，為了避免再次被推進開刀房挨刀，她與家人竟然決定鋌而走險，企圖靠著YouTube網站上的影片，學習如何居家生產。

分娩當天，沙西卡拉在完全沒有專業醫生與助產士的協助下，在家中嘗試自然分娩，雖然順利誕下一名嬰兒，但卻發生致命併發症，嚴重失血，儘管隨即被送往醫院搶救，最終仍不治身亡。

警方調查發現，這對夫妻為了逃避到醫院生產，懷孕期間竟刻意避開所有產檢與政府監測，目前已經對此展開調查。

警方同時正式依過失殺人罪名對死者的丈夫柯蘭泰薩米立案調查，同時嚴密清查案發當時，除了死者丈夫以外，是否還有其他未經授權的地下密醫或助產士在場協助接生。

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