雨燕天文台恐墜地球！　NASA啟動救援

▲Katalyst Space公司研究員與工程師來到NASA戈達德太空飛行中心。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃30日啟動罕見救援行動，搶救目前正朝地球方向墜落的雨燕天文台（Swift Observatory）。

At @NASA, we undertake the near impossible. This month, a first-of-its-kind mission will launch to boost our Swift observatory before it re-enters Earth’s atmosphere. Follow along with this daring, rapid-response effort to advance American spacecraft servicing technology. pic.twitter.com/EgDnSaO53C — NASA Universe (@NASAUniverse) June 22, 2026

NBC、法新社、美聯社報導，NASA天文衛星「雨燕天文台」是在2004年發射升空，用來觀測「伽瑪射線爆」，受到劇烈太陽活動的影響，下降速度越來越快，必須盡快升至更高、更穩定的軌道，若不介入處理，預計會在大氣層中燒毀。

NASA已經把雨燕天文台上所有科學儀器關閉，觀測在今年2月就停止，藉此減緩下降速度。NASA也找來新創公司Katalyst Space Technologies，斥資3000萬美元（約新台幣9.4億元）展開救援任務。

根據這項任務，NASA會採用Katalyst的救援機器人，將其搭載在飛馬座（Pegasus）小型火箭上，從太平洋馬紹爾群島一座環礁由飛機釋放升空，預計最快台灣時間30日晚間6時23分進行。這大約需要1個月的時間才能找到雨燕天文台並以機器手臂將其抓牢，並在接下來的數月內逐步把它的高度往上移動。

若是一切順利，雨燕天文台最快9月就能恢復運作。NASA天文物理學家卡布托（Regina Caputo）直言，成功與失敗的機會大概各占一半，這項任務真的太瘋狂。

報導稱，NASA哈伯太空望遠鏡服役36年，也面臨相同風險，可能會在2028年接受Katalyst推升延長壽命。