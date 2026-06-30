26歲空姐跨國運毒！「帶1kg海洛因」闖澳洲機場　最慘恐關25年

▲泰國航空空服員趁著值勤飛往澳洲時跨國運毒，但落地後隨即被逮。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者王佩翊／編譯

泰國航空（Thai Airways）近日爆出一起空姐走私毒品，一名26歲空服利用職務之便，趁著飛往澳洲時，在12個行李箱的內襯中夾帶超過1公斤的海洛因毒品，由於形跡可疑，隨即在墨爾本機場遭緝毒犬攔截查獲，當場被逮。如果走私毒品罪名成立，她最高將面臨25年有期徒刑。

根據泰國媒體報導，該名泰國航空空服員日前隨機組員飛抵澳洲墨爾本。下機領取完託運行李後，她刻意選擇走不需要申報任何物品的「綠色通道」，企圖藉此避開海關抽檢。但當她推著行李走過綠色通道時，澳洲海關的緝毒犬立刻上前嗅聞。

安檢人員將她攔下並詢問「行李是不是妳自己打包的？」空姐點頭承認後，海關當場割開她行李箱內12個布包的內襯夾層，果真搜出總重超過1公斤的海洛因毒品，市價高達50萬澳幣（約新台幣1095萬元）。

事實上，早在被查獲毒品前，該名空服員的行為就已經引起同組空服員懷疑。同行的機組人員向警方透露，嫌犯明明已經飛過這條泰國–澳洲航線高達15次，但在當天飛行途中，她卻反常地不斷拉著各個同事緊張詢問「澳洲海關安檢嚴不嚴？」、「會不會檢查隨身行李？是怎麼查的？」等問題。

泰國禁毒委員會與澳洲警方展開聯合調查。澳洲執法人員成功破解嫌犯的手機與社群帳號，發現嫌犯是利用一個代購社團與背後主謀搭上線。調查指出，一個名為「Rose」的虛擬帳號日前發文稱，需要尋找飛往澳洲的旅客，協助運送約20公斤的貨物。

嫌犯與男友起初發現對方是假帳號便拒絕，但耐不住對方死纏爛打「保證是真人」，最終答應接單，而對方開出的「車馬費」僅8800泰銖（約新台幣8400元）。目前該帳號已連夜刪除，警方正全力以IP追人，並查明是否還有同夥。

該名空姐目前已被澳洲當局拘留，等待9月的審判。如果走私毒品罪名成立，最高將面臨25年有期徒刑。