穿太辣？健身網紅被地勤嗆「根本裸體」拒登機　怒公審航空公司

▲ Edda登機時被地勤以穿著暴露為由攔下。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國健身網紅Edda Elisa Pilz在TikTok擁有逾64萬粉絲，Instagram也有55萬粉絲，日前發文指控，她因穿著運動內衣與貼身短褲，被德國漢莎航空（Lufthansa）地勤人員當場指責「根本沒穿衣服」，影片迅速在網路上引發熱議。

根據《每日郵報》，熱浪籠罩歐洲之際，25歲的Edda當天身穿一件白色運動內衣、黑色單車短褲，外搭一件灰色短版外套，卻在登機門被航空公司員工攔下，當她詢問原因時，該名員工回答，「妳什麼都沒穿，根本裸體！」

Edda事後在機場拍攝影片向粉絲還原當時狀況，描述自己的穿搭不過是一般運動服，但仍被要求穿上外套並拉上拉鍊才被獲准登機。她強調，她不滿的不是服裝規定，而是質疑員工的處理方式，「如果真的有規定，那就把規定給我看」。

▲ Edda在社群平台擁有數十萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram）

漢莎航空對此則回應，該名員工措辭「不符合公司服務標準」，坦言這類用語不應出現在員工與旅客的溝通之中。該公司也重申，旅客穿著須符合「公共旅途的合宜禮儀」，員工在執行相關規定時也應視情況靈活判斷。

Edda事後也在IG發文感謝大批粉絲聲援，「這給了我很多勇氣和力量。我知道很多女孩在追蹤我，我某種程度上是你們的榜樣，所以我一直想展現堅強的一面，但我也只是個普通人。」