特斯拉失控「撞進咖啡廳」釀1死5傷！　現場畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國加州錫米谷市（Simi Valley）一輛特斯拉29日下午突然失控衝撞當地一家咖啡廳的戶外用餐區，由於衝撞力道強大，不幸造成 1 人當場死亡、5 人受傷。

特斯拉衝進購物中心 白色車身卡戶外露台

根據abc報導，這起事故發生在29日下午2時30分左右，地點位於錫米谷市提耶拉雷哈達路（Tierra Rejada Road）與馬德拉路（Madera Road）路口附近的一處購物中心。當時一輛白色特斯拉（Tesla）因不明原因，直接衝進「都會咖啡廳」（Urbane Cafe）的戶外用餐區。

從空拍畫面可以看到，碰撞發生之後，該輛白色特斯拉整輛車直接卡在餐廳的戶外露台區，現場一片狼藉。凡圖拉郡消防局（Ventura County Fire Department）證實，其中 1 人在現場就被宣告死亡，另外 5 人則受了輕傷。

目前當局尚未公布死者身分，其餘受害者的進一步資訊也仍有待釐清。

非本月首例 特斯拉駕駛輔助系統再成焦點

事實上，這並非近期唯一一起涉及特斯拉的重大車禍。就在這個月初，德州凱蒂市（Katy）也發生一輛特斯拉Model 3 撞進民宅的致死車禍，導致一名女子喪命。死者家屬隨後對特斯拉以及駕駛提起訴訟，控訴車上的駕駛輔助技術是釀成車禍的幫兇。

對此，特斯拉駁斥了家屬的指控，聲稱當時是駕駛人踩下油門，手動介入並取代了系統控制，目前聯邦安全官員正對德州的車禍展開調查。

至於29日在西米谷發生的這起衝撞事故，警方目前尚未說明當時車輛是否有啟動任何駕駛輔助技術。