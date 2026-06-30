57年首例！11歲男童「遭蝙蝠停臉上」　19天後狂犬病發身亡

▲ 男童遭蝙蝠停在臉上，因此染上狂犬病。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大安大略省2024年夏天發生一起悲劇，一名11歲男童被一隻蝙蝠停在臉上，當下他本能地將蝙蝠揮開，身上看似未留下傷口，卻因此感染狂犬病，約19天後病發，最終不幸離世，成為該省自1967年來首例本土人類狂犬病死亡案例。

《每日郵報》報導，當下男童父親將蝙蝠捉住後放回屋外，家人也未在男童身上發現任何咬傷、抓痕或流血跡象，認為無需就醫。但蝙蝠的牙齒極為細小，傷口往往難以靠肉眼看出。

約19天後男童開始感到不適，起初症狀輕微，隨後迅速惡化為嚴重神經系統病變，包括臉部單側發麻刺痛、持續嘔吐等。由於家屬堅稱孩子未被咬傷，醫師起初朝其他常見疾病方向診斷，延誤黃金治療時機。

後來確診狂犬病時，病毒已深入男童神經系統，救治為時已晚。儘管醫療團隊進行逾2周積極治療，男童病情仍持續惡化，最終在家人陪伴下撤除維生系統離世。此案已刊登於《加拿大醫學協會期刊》，家屬同意公開這起案例，盼能避免類似悲劇重演。

參與本案的加拿大兒科傳染病專科醫師漢默爾（Brian Hummel）強調，沒有傷口不代表沒有接觸病毒的風險，即便只是短暫接觸臉部皮膚，也應立即就醫評估並接受暴露後預防接種（PEP）。