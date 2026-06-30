中國流亡富豪郭文貴涉詐騙　在美國遭判30年沒收283億

▲中國流亡富豪郭文貴被判處30年徒刑。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

中國流亡富豪郭文貴（Guo Wengui）因犯下涉及金額逾10億美元的詐騙案，在29日被美國紐約曼哈頓法院判處30年有期徒刑，沒收非法所得8.89億美元（約新台幣283億元）。法官表示，郭文貴毫無悔意，利用支持中國民主人士詐騙牟利，逾千人受害。

美聯社、BBC報導，郭文貴過去在中國靠著房地產開發致富，當時與中國政府關係密切，但在被指控涉嫌貪腐後，逃到美國尋求政治庇護。來到美國後，他把自己重新包裝成中國共產黨政權批評者，在網路上有忠實追隨者。

不過檢方指出，在2018年至2023年期間，郭文貴透過吸引網路追隨者加入他的投資與加密貨幣計畫，吸金超過10億美元。據悉，這些資金被用來購買佔地5萬平方英尺的豪宅、價值100萬美元的藍寶堅尼跑車，以及價值3700萬美元的遊艇。

紐約法院法官托瑞斯（Analisa Torres）指出，郭文貴利用渴望為中國帶來民主的群眾，騙取他們的金錢來供自己過著極度奢靡的生活。郭文貴則是否認指控，聲稱這些資金都是用於他的政治活動。

▲郭文貴聲稱，資金都是用於他的政治活動。（圖／達志影像／美聯社）

托瑞斯當庭朗讀多封受害者的信件，在信中，受害者描述自己失去畢生積蓄，感到極度焦慮與羞愧，甚至因為當初投資決定不當，遭家人翻臉相向。托瑞斯還說，郭文貴對於自身行為毫無悔意，堅稱他的行為並未造成任何損失、沒有傷害任何人，還煽動支持者騷擾、恐嚇那群敢公開反對他的人。

郭文貴被指控的12項罪名之中，有9項罪名成立，在29日被判處30年有期徒刑，且被沒收非法所得8.89億美元（約新台幣283億元）作為賠償。

紐約時報指出，現年58歲上下的郭文貴看起來有些落魄，過去總是精心穿著那身標誌性的Brioni套裝，但如今進入法庭身上穿的是棕色囚服。

檢方表示，郭文貴沒有滿足於他所擁有的合法發展機會，反而為了個人貪慾，利用數千人對他的信任，「今天的判決證明名氣與財富並不能凌駕法律之上，那些為了中飽私囊而讓無數家庭受害的詐欺犯，終將面臨嚴厲後果」。