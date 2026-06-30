巴黎太平間冰櫃全滿！　熱浪釀千死「逾8成是長者」

▲法國一名殯儀館員工正在檢查棺材。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國近日遭受歷史性熱浪肆虐，氣溫飆破攝氏44度，整個國家宛如巨大的烤箱。極端高溫帶來了毀滅性的災難，短短不到一週內，全國因熱浪死亡的人數暴增超過千人，其中高達85%是65歲以上的長者，讓巴黎的太平間與殯儀館全面塞爆，殯葬業者接到手軟的電話只能不斷無奈拒絕，甚至引發了火化與下葬大塞車的骨牌效應。

遺體狂塞 巴黎太平間大滿載「只能送郊區」

隨著死亡人數直線攀升，法國的殯葬系統正面臨崩潰邊緣。全國殯葬業聯合會主席夏理耶（Elisabeth Charrier）透露，殯儀館夏季的冰櫃使用率通常只有30%到45%，但現在全國平均已飆破66%，都會中心更是慘不忍睹。

巴黎市中心僅有的2家殯儀館自26日起就處於「大滿載」狀態，家屬現在只能被迫將逝者送到市郊，甚至更遠的地方才能找到安置空間並辦理後事。

▲法國消防員用擔架抬著一名病人準備進入急診室。（圖／路透）



巴黎當地的殯葬業者赫特利（Zouhaeir Hertelli）也面臨同樣的困境，他院內的32個冰櫃位置全數客滿。他無奈表示，「我們現在面臨的狀況簡直是一場災難，我每天接幾百通電話，卻只能委婉地一次又一次對著電話那頭說『不』。」

儘管巴黎市政府已緊急增設兩個臨時冰庫，市立醫院也多擠出50個位置，仍遠遠趕不上遺體送來的速度。夏理耶警告，未來幾天恐將出現「骨牌效應」，因為火化時段早已被預訂一空，墓地工作人員也無法在短時間內大量挖掘墓穴。

地獄高溫奪命 逾8成死者為「獨居長者」

根據法國衛生部門統計，在法國創下「史上最熱一天」紀錄的當週，死亡人數宛如失速列車。24日高達1200人死亡，25日與26日更是雙雙突破1400人；相比熱浪來襲前每天約900到1000人的死亡數，暴增得相當嚇人。當局估計，光是這短短幾天，死亡人數就比往年同期多出至少1000人，而且數字還會再往上飆。

由於法國很少住家裝有冷氣，多數學校的建築設計也無法抵禦這種極端酷熱，導致民眾只能在家中苦撐。數據顯示，這波死者中有85%是65歲以上的長者，且「在家中死亡」的比例暴增了40%。

▲法國高溫屢創紀錄。（圖／路透）



巴黎殯葬業者貝特朗（Veronique Bertrand）指出，「我們現在處理的死者，大部分都是獨居、與外界斷聯的老人家。看著他們被發現時的狀況，毫無疑問是被活活熱死的。」她呼籲社會隨時留意身邊的獨居者是否安好。

總理護航自誇「表現良好」 法媒轟冷血：沒半句慰問

儘管高溫已經擾亂了全法國的日常生活，甚至迫使大批學校與知名觀光景點關閉，但法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）卻在近期的會議上，大力護航政府的應變表現，自誇當局因應這波歷史性高溫的各項措施「表現良好」。

這番言論立刻遭到法國《世界報》無情砲轟。報導痛批，數百萬法國民眾被迫在毫無冷氣的住家、學校與醫院裡自生自滅，「這波熱浪已經造成千人死亡，但迄今為止，完全沒看到總理或國家元首發表任何一句慰問。」

法國氣象局表示，目前多數地區的氣溫已經稍微趨緩，但好日子過不了多久，本週末氣溫恐怕又會再度回升。對此，勒克努指出，考量到熱浪可能捲土重來，「法國衛生應急計畫」（ORSAN）在未來幾天將持續維持最高警戒等級，嚴陣以待。