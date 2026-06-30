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巴拉圭爆冷「擊退德國」闖進16強！　總統宣布放假1天

▲巴拉圭在上半場尾聲憑藉恩西索（Julio Enciso）的頭槌破門取得領先。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭晉級16強。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

2026美加墨世界盃足球賽德國爆冷淘汰，巴拉圭以4比3成功晉級16強，全國民眾更是陷入瘋狂、舉國狂歡。巴拉圭總統聖地牙哥·培尼亞（Santiago Peña）更在推特X宣布，為慶祝晉級，將6月30日視為「全國特別重大節日」，全國放假一天。

根據巴拉圭當地媒體報導，巴拉圭在32強賽事中遇上奪冠熱門的德國隊，雙方在正規90分鐘各靠頭槌破網，戰成1比1先進入延長，苦戰到延長還是維持平手，因此進入PK決勝負。

巴拉圭門神吉爾（Orlando Gill）兩度擋下德國隊射門，最後由卡納萊（Jose Canale）穩穩罰進致勝點球，也幫助巴拉圭最後在PK戰以4比3淘汰德國，挺進16強，預計7月4日迎戰法國或瑞典。

這項「世紀勝利」傳回巴拉圭國內，瞬間點燃了全國激情。巴拉圭總統培尼亞第一時間便在個人社群平台X上發表貼文慶祝，同時宣布當天6月30日為全國特別假日。

培尼亞激動地寫道，「今天，整個國家都在慶祝！這是一場屬於我們球隊的偉大勝利，更展現了我們身分認同中最深處的特質，那就是巴拉圭人民永不放棄的決心、信仰與力量。面對如此巨大的歷史性成就，政府絕對不能保持沉默，我們必須讓所有巴拉圭人都參與並慶祝這一個歷史時刻。」

 
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