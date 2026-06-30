摩納哥豪宅炸彈攻擊！烏克蘭富商命危　愛妻「雙腿炸斷」滿身血

▲ 葉爾莫拉耶夫與妻子都在爆炸中受傷命危。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

摩納哥濱海豪華公寓「太陽宮」（Sun's Palace）29日發生爆炸，一枚裝滿螺栓與金屬碎片、藏在背包裡的自製炸彈約晚間9時在大廳被引爆，造成烏克蘭富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）與其家人嚴重傷亡，這也是摩納哥有史以來首次發生此類攻擊事件。

???????? A powerful explosion ripped through the lobby of a residential building in Monaco on Monday night, injuring three people, including Ukrainian businessman Vadym Yermolaiev.



Authorities say a suspect left an explosive device inside the building before fleeing on foot toward… pic.twitter.com/zx6Oh2pXNu — Mukesh Prasad (@mksh_prsd) June 30, 2026

據法媒《摩納哥晨報》及BFM電視台報導，葉爾莫拉耶夫目前傷勢危急，生死未卜；妻子安娜（Anna）雙腳也被炸斷，事發後被目擊者發現「渾身是血、癱倒在地」，同樣處於命危狀態；一名13歲男孩也在爆炸中受傷，所幸未危及性命，另有4名旁觀者因爆炸震碎玻璃被割傷或驚嚇送醫。

監視器畫面顯示，一名身穿黑色帽T、白色牛仔褲的男子在爆炸發生前不久，將背包留在大廈入口後迅速逃離。摩納哥國務大臣米爾芒（Christophe Mirmand）指出，這是他所知摩納哥歷史上首次出現這類攻擊，後來將其定調為「蓄意引爆」。摩納哥警方隨即展開追緝；法國內政部長努內斯（Laurent Nunez）一名助理也表示，兩地警方正全力合作「緝捕這名潛逃的犯嫌」。

葉爾莫拉耶夫長年名列烏克蘭最富有的商人之一，他在蘇聯解體後白手起家，於烏克蘭第4大城第聶伯羅從事房地產開發，旗下集團也涉足葡萄酒與烈酒產業。他在2019年成為賽普勒斯公民後，烏克蘭於2023年12月對他祭出資產凍結等制裁，俄烏開戰後他與家人便定居於摩納哥蒙地卡羅。

摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）強烈譴責這起爆炸，稱其為「令整個摩納哥公國震驚的可憎罪行」，目前調查仍在進行，警方尚未宣布任何嫌疑人。