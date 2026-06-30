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台灣漁船出動！男漂流太平洋8天7夜　吃生魚接雨水求生獲救

▲▼ 。（圖／翻攝自NZDF）

▲阿皮烏塔在海上漂流8天7夜之後獲救。（圖／翻攝自NZDF）

記者詹雅婷／綜合報導

庫克群島（Cook Islands）一名42歲漁民11日開著小船獨自出海捕魚，沒想到引擎突然故障受困在太平洋，期間他經歷巨浪拍打，甚至兩度被甩入海中，但他始終沒有放棄希望，熬過長達8天7夜的漂流之後，最終被紐西蘭空軍發現，由台灣漁船救起。

跟隨鳥群捕魚引擎故障　受困太平洋

衛報報導，這起驚魂記始於6月11日，42歲男子阿皮烏塔（Junior Apiuta Apiuta）在打完排球後準備好釣具，駕駛一艘4公尺長鋁製小艇出海。當時風勢強勁，他便跟隨著海面上空飛行的鳥群前進尋找魚群，過沒多久，引擎突然出狀況，時好時壞，那時的他已經釣到幾條魚。

隨著夜幕低垂，引擎徹底壞了。手邊沒有工具可以進行維修的阿皮烏塔，曾一度掙扎是否要跳入海中游回島上，但自認無法游到，最後決定留在船上，只能看著島上燈光漸漸消失在遠方。

巨浪來襲兩度落海　靠生魚雨水熬過8天

接下來的日子對阿皮烏塔來說是一場艱苦生存戰，他遇上洶湧海浪、刺骨寒冷與持續不斷的暴雨，當海浪拍打過來時，他把身體壓低，以免被沖走，並把船內積水舀出去。阿皮烏塔全靠著船上僅存的2瓶水、水桶、釣具、保冷箱和床單苦撐，吃著生魚、用水桶收集雨水，夜間則利用床單和保冷箱禦寒。

到了第3天，他終於見到遠處漁船的燈光，拚命朝著方向划過去，無奈強風最後把他推走，那艘船也消失在他的視線中。

日子一天天過去，阿皮烏塔不知道還能不能與家人重逢，海浪甚至比船隻還要高，從兩側猛烈襲來，還曾兩度被甩入海中，「但我並不害怕，因為我從未失去信心，也從未停止祈禱」，設法保持體溫、維持船身平衡，靜待救援機會出現。

▲▼ 。（圖／翻攝自NZDF）

▲他經歷巨浪拍打，甚至兩度被甩入海中，但始終沒有放棄希望。（圖／翻攝自NZDF）

紐西蘭空軍、台灣漁船聯手　平安獲救

到了漂流的第8天，阿皮烏塔聽到飛機的聲音。這架紐西蘭空軍P-8A巡邏機發現他的身影，並通知附近漁船前往搜救。

隨後一艘台灣籍漁船靠近，阿皮烏塔不斷吹口哨，直到漁船船員聽到聲音並拿手電筒照向他的小船，這才終於結束長達8天7夜的太平洋漂流日子。

阿皮烏塔在安全登上台灣漁船後，立刻洗澡、吃東西，並打電話報平安。目前他已被送往紐西蘭，很快就能返回家鄉。

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