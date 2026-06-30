日風俗妹「遭恩客砍殺」慘死店內！滿身血倒包廂　變態男自捅亡

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市著名的紅燈區「福原町」28日深夜驚傳雙屍命案。一名在風俗店兼職的33歲女性遭割喉、刺胸，滿身是血地橫躺在包廂沙發上；而涉嫌動手的30多歲男熟客，則是以俯臥姿勢倒在旁邊的床上，且左胸口還插著一把刀。警方懷疑，死亡男性先將被害女子殺害後再輕生，初步排除第三人涉案。

驚悚畫面曝光！店員強行破門驚見「血染密室」

根據MBS NEWS報導，兵庫縣警方28日晚間9時55分接獲通報稱，位於神戶市兵庫區福原町的一間風俗店有一男一女失去意識倒地，其中一人是風俗店女員工。

2年熟客變死神！風俗妹遭利刃狂刺多刀 凶手「刀插左胸」

警方到場後，發現33歲風俗店女員工橫躺在包廂內的沙發上，頸部左側、左胸口多處明顯有遭到利刃砍傷的傷口。而另一名30多歲男客人，則是以趴跪、俯臥的姿勢倒在旁邊的床上，被發現時胸口還插著一把刀。救護人員隨即將兩人送往醫院搶救，但最終仍因傷勢嚴重，在醫院雙雙被宣告身亡。

初步調查指出，男子大約從2至3年前開始到這間風俗店消費，而兩人被發現時，房門已遭反鎖。警方根據現場跡象判定，男子疑似是先殺害女子後再持刀自殺，目前仍在調查犯案動機與詳細事發經過。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995