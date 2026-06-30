空巴A321降落紐約機場「被無人機撞上」！　美捷藍航空證實

▲捷藍航空一架客機在降落時遭無人機撞上。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國聯邦航空管理局（FAA）29日證實，捷藍航空（JetBlue）一架民航機，在準備降落紐約甘迺迪國際機場（JFK）時，竟然在3000英呎的高空中硬生生撞上一架無人機。這已是紐約地區數日內發生的第二起民航機與無人機相撞事件。美國聯邦調查局（FBI）坦言，自世足開打後，已自全美11個主辦城市攔截、扣押了高達500多架違規入侵禁飛空域的無人機。

3000英呎高空驚魂！空巴A321進場最後階段驚傳「擦撞」

根據《路透社》報導，這起客機與無人機相撞事件發生於29日上午7時15分。當時，捷藍航空一架空中巴士A321客機，正載著旅客從拉斯維加斯飛抵紐約。不料，當客機進行最終進場（Final approach）、高度下降到大約3000英呎（約914公尺）的高空時，飛機卻與一架來路不明的無人機發生碰撞。

捷藍航空隨後發表聲明指出，「該航班最終平安降落，乘客也依正常程序下機。為了安全起見，飛機已立即暫停服務並進行詳細檢查。所幸經過詳細勘查，初步並未在機身發現明顯的結構損傷或撞擊痕跡。」

數日兩起！聯航才剛險遭無人機擊落 紐約空域亂成一團

事實上，聯合航空（United Airlines）26日才有一架班機在準備降落於紐華克自由國際機場（EWR）時，在下降過程中遭遇一架無人機。

FBI怒了！世足開打已狂扣500架無人機 FAA警告：最重坐牢

針對無人機嚴重威脅飛航安全，FBI於29日在社群媒體X上發表聲明稱，自美加墨世界盃足球賽開幕以來，FBI與聯邦夥伴合作展開掃蕩，已經在全美11個世足賽主辦城市的限制空域中，沒收超過500架違規飛行的無人機。

FAA強調，無人機不應該在機場附近飛行，因為飛行過程中，民航機長在空中幾乎「不可能」用肉眼看到並避開無人機。FAA透露，目前每個月都會接獲超過100起在機場附近目擊無人機違規闖入的通報。當局厲聲警告，所有未經授權的無人機操作員，都有可能面臨罰款或監禁。