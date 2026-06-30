嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

▲現年39歲的俄羅斯退伍士兵魯寧（左圖／路透、右圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名39歲退伍士兵日前發布影片，狂嗆總統普丁（Vladimir Putin）虐待自己的部隊，更揚言若是普丁不願與他面對面會談，軍隊將會把武器對準克里姆林宮。不過，這名退伍士兵如今已經遭到當局逮捕，如果罪名成立，恐面臨最重兩星期的牢獄之災。

影片狂吸千萬觀看 怒轟「受夠活在恐懼中」

根據《太陽報》報導，現年39歲的俄羅斯退伍士兵魯寧（Alexander Lunin）過去曾為了俄羅斯上戰場對抗烏克蘭，但他日前發布了一支影片，氣憤痛批當局與普丁在烏克蘭發動的血腥戰爭。

他在影片中控訴普丁虐待自己的部隊，指稱退伍軍人一直被「所謂的蓋世太保（Gestapo）折磨和虐待」，甚至有軍人只因拒絕把錢上繳給指揮官就遭到攻擊。

魯寧在影片中向普丁下戰帖，直呼「我們已經受夠了活在恐懼之中」，並要求普丁邀請他過去，「我會告訴你真正的真相」。魯寧甚至威脅，如果近期他沒有親自抵達克里姆林宮，並在普丁旁邊進行現場直播發言，「軍隊就會把武器對準克里姆林宮。」

他聲稱自己只是幫忙傳話，是軍方與國安單位的高層要求他拍攝這支聲明影片的。這支影片曝光後，觀看次數已迅速突破1100萬次。

A rebellion is brewing in Russia: a Russian soldier recorded an address to Putin in which he threatened a coup



In just four hours, the video gathered over 3.5 million views on Instagram and more than 125,000 likes.



According to observers, this indicates that the situation in… pic.twitter.com/gfsMaaKr1b — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

克宮強硬反擊 住家遭突襲下場曝光

雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前曾出面否認，表示他與普丁都沒有看過這支在6月25日發布的影片，但這番言論早就引發俄國當局注意，並決定出手整頓。

警察不僅突襲了魯寧的住家，查扣其電腦設備，隨後更直接將他逮捕。魯寧被指控展示極端主義標誌，並已在6月27日被押上法庭；若罪名成立，他最重將面臨兩週的監禁。

國內反彈聲浪起 澤倫斯基早有預言

事實上，這則社群貼文只是一連串俄羅斯「挺俄派」人士砲轟普丁發動烏克蘭戰爭的最新一支影片。就在此事件發生的幾週前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才剛寫信給普丁，直言連普丁自己的人民都開始倒戈反對他。

澤倫斯基在信中強調，「我們都看得很清楚，俄羅斯人終於開始對這個現實感到不滿了——這場戰爭正為俄羅斯帶來一次比一次嚴重的負面後果。」他也補充表示，俄羅斯國內正越來越疲乏，並向普丁喊話，「你不可能沒注意到這一點。」