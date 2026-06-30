嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

▲現年39歲的俄羅斯退伍士兵魯寧（左圖／路透、右圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
俄羅斯一名39歲退伍士兵日前發布影片，狂嗆總統普丁（Vladimir Putin）虐待自己的部隊，更揚言若是普丁不願與他面對面會談，軍隊將會把武器對準克里姆林宮。不過，這名退伍士兵如今已經遭到當局逮捕，如果罪名成立，恐面臨最重兩星期的牢獄之災。
影片狂吸千萬觀看 怒轟「受夠活在恐懼中」
根據《太陽報》報導，現年39歲的俄羅斯退伍士兵魯寧（Alexander Lunin）過去曾為了俄羅斯上戰場對抗烏克蘭，但他日前發布了一支影片，氣憤痛批當局與普丁在烏克蘭發動的血腥戰爭。
他在影片中控訴普丁虐待自己的部隊，指稱退伍軍人一直被「所謂的蓋世太保（Gestapo）折磨和虐待」，甚至有軍人只因拒絕把錢上繳給指揮官就遭到攻擊。
魯寧在影片中向普丁下戰帖，直呼「我們已經受夠了活在恐懼之中」，並要求普丁邀請他過去，「我會告訴你真正的真相」。魯寧甚至威脅，如果近期他沒有親自抵達克里姆林宮，並在普丁旁邊進行現場直播發言，「軍隊就會把武器對準克里姆林宮。」
他聲稱自己只是幫忙傳話，是軍方與國安單位的高層要求他拍攝這支聲明影片的。這支影片曝光後，觀看次數已迅速突破1100萬次。
A rebellion is brewing in Russia: a Russian soldier recorded an address to Putin in which he threatened a coup— NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026
In just four hours, the video gathered over 3.5 million views on Instagram and more than 125,000 likes.
According to observers, this indicates that the situation in… pic.twitter.com/gfsMaaKr1b
克宮強硬反擊 住家遭突襲下場曝光
雖然克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前曾出面否認，表示他與普丁都沒有看過這支在6月25日發布的影片，但這番言論早就引發俄國當局注意，並決定出手整頓。
警察不僅突襲了魯寧的住家，查扣其電腦設備，隨後更直接將他逮捕。魯寧被指控展示極端主義標誌，並已在6月27日被押上法庭；若罪名成立，他最重將面臨兩週的監禁。
國內反彈聲浪起 澤倫斯基早有預言
事實上，這則社群貼文只是一連串俄羅斯「挺俄派」人士砲轟普丁發動烏克蘭戰爭的最新一支影片。就在此事件發生的幾週前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才剛寫信給普丁，直言連普丁自己的人民都開始倒戈反對他。
澤倫斯基在信中強調，「我們都看得很清楚，俄羅斯人終於開始對這個現實感到不滿了——這場戰爭正為俄羅斯帶來一次比一次嚴重的負面後果。」他也補充表示，俄羅斯國內正越來越疲乏，並向普丁喊話，「你不可能沒注意到這一點。」
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