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委內瑞拉1719死！父靠戒指認屍找到女兒　聯合國採購1萬屍袋

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉強震造成至少1719人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉24日發生規模7.2與7.5強震，前後相隔僅39秒，造成嚴重死傷，至今死亡人數增至1719人，聯合國與委內瑞拉當局已達成協議，將採購1萬個屍袋，應對可能攀升的死亡人數。親屬們手捧鮮花前往認屍，部分遺體甚至已經難以辨認容貌，當地一名41歲廚師靠著戒指才終於找到女兒。

靠戒指認出愛女　父親：感謝上帝找到她

法新社、CNN等報導，在地震重災區拉瓜伊拉（La Guaira）一處臨時停屍間裡，身穿藍色長袍的法醫專家們正在陽光下仔細檢查數十具裝在袋子裡的遺體。隨著官方死亡人數攀升至超過1700人，各大醫院太平間早已不堪負荷，碼頭被臨時當作停屍間，四處可見屍袋與棺木，部分遺體撒上石灰減緩腐化，白色帳篷旁更擺放上百個空骨灰罈，靜候火化後使用。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉雙強震的規模分別為7.2與7.5，前後相隔僅39秒，災情慘重。（圖／路透）

25歲男子莫拉拉（Wilker Molalla）一家11口只剩下他與哥哥倖存，如今正等待認領家人遺體。

41歲男廚師馬卡諾（Antony Marcano）則稱，「我昨天來，走遍每個角落都找不到我女兒」，直到隔天他冷靜下來再度前往，才終於找到女兒，當時她的遺體已難以辨認容貌，「感謝上帝，我找到她了，我認出了她，我是靠我送給她的那枚戒指認出她的」。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲根據NASA依據衛星雷達資料分析的報告，委內瑞拉恐有大約5萬8870棟建築物受損或全毀。（圖／路透）

聯合國估5萬人失聯　準備1萬屍袋應變

委內瑞拉國民議會議長豪爾赫（Jorge Rodriguez）29日表示，地震至今已造成至少1719人死亡、5034人受傷，至少有855棟建築物受損，其中189棟完全倒塌。在雙強震來襲後，當地已發生609次餘震。美國地質調查局此前稱，最終死亡人數有44%的機率會達到1萬人或以上。

不過根據聯合國駐委內瑞拉協調員廷達羅（Gianluca Rampolla Del Tindaro）的說法，受損建築物約有2500棟，其中大多數處於完全倒塌的狀態，委內瑞拉全境有7州受到強震衝擊，傷亡集中在拉瓜伊拉與首都卡拉卡斯。另外，根據NASA依據衛星雷達資料分析的報告，恐有大約5萬8870棟建築物受損或全毀。

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

▲委內瑞拉當地搜救作業持續進行中。（圖／路透）

聯合國估約有5萬人失蹤。廷達羅在記者會上表示，當地搜救工作仍持續進行，聯合國與委內瑞拉當局已達成協議，將採購1萬個屍袋，應對可能攀升的死亡人數。

不少家屬對州政府處理這次災難的方式表達強烈不滿，部分地區居民甚至得徒手挖掘瓦礫，試圖救出受困的家人。所幸在委內瑞拉民間湧現的互助聲援下，許多私人殯葬業者主動提供免費靈車載送遺體與免費火化服務，協助受災家庭度過難關。

▼在雙強震來襲後，當地已發生609次餘震。（圖／路透）

▲▼ 委內瑞拉強震。（圖／路透）

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