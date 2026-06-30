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奈及利亞武裝分子「衝進校園」！學生考試中被綁架　2師1生慘死

▲▼ 圖為奈及利亞軍人。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈及利亞東北部地區衝突已造成上千人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

非洲國家奈及利亞東北部長期飽受暴力衝突摧殘，博爾諾州（Borno）29日上午驚傳遭到不明武裝組織血洗。一群武裝分子闖入當地一間正在舉行中學考試的學校，綁架並攻擊了數名15至18歲的學生。警方表示，目前有10人獲救，但仍不知道有多少學生遭綁。人權組織證實，現場有2名教師與1名學生不幸慘死。

根據《美聯社》報導，當地警方指出，這起襲擊事件發生在奈及利亞博爾諾州阿斯基拉-烏巴區（Askira-Uba）的「拉薩全日制中學」（Lassa Day Secondary School）。29日上午，該校正在舉辦中學考試，學校裡擠滿了年齡介於15歲至18歲之間的國中生。

考試期間，突然有大批歹徒闖入，隨後綁架多名學生，期間更造成人員傷亡。博爾諾州警方發言人納胡姆·達索（Nahum Daso）證實，警方在接獲報案後展開追擊，在案發數小時後成功救出10名被害人，但截至目前為止，當局仍完全無法掌握到底有多少學生被強行擄走，搜救行動還在持續進行。

國際人權組織「國際特赦組織奈及利亞分部」（Amnesty International Nigeria）隨後發表沉痛聲明證實，這場襲擊已造成2名無辜教師與1名學生身亡。

國際特赦組織在社群媒體指出，「學校本該是提供安全庇護的場所，天底下沒有任何一個孩子需要被迫在『接受教育』與『保住性命』之間做出痛苦抉擇！保護兒童的性命高於一切，奈及利亞政府有絕對的義務，確保國家的教育體系不再受到北方武裝犯罪集團的摧殘與威脅。」

目前尚未有任何激進組織出面宣稱犯案，但不排除惡名昭彰的極端組織「博科聖地」（Boko Haram）可能涉案。博科聖地以及其分裂出來、效忠伊斯蘭國（IS）的「伊斯蘭國西非省」（ISWAP）長期盤據在奈及利亞東北部、以及與查德、尼日、喀麥隆等國交界的查德湖（Lake Chad）周邊區域。

根據聯合國統計，奈及利亞東北部的衝突已造成數千人死亡、數百萬人流離失所。

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