荷莫茲封3個月　美前副國務卿曝「中國成贏家」！東南亞陷困境

▲ 荷莫茲海峽封鎖長達110天。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗戰爭爆發後荷莫茲海峽實質關閉逾3個月，全球能源與供應鏈持續緊繃。華府策略諮詢機構「亞洲集團」（Asia Group）最新報告直指，中國在這場衝擊亞洲的經濟風暴中竟成為相對贏家，日本、印度與東南亞多國反而陷入困境。

躲過通膨衝擊 康貝爾：難否認中國是贏家

《紐約時報》報導，亞洲集團董事長、美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）坦言，「很難不得出中國是這場危機贏家的結論。」報告指出，關鍵在於中國擁有充足的石油與天然氣儲備，加上清潔能源供給持續擴張，使北京得以透過調控價格、出口管制、補貼措施與匯率管理，有效吸收外部震盪，大致躲過其他國家普遍面臨的通膨衝擊與政治壓力。中國今年5月石油進口量年減逾3成，等同為國際市場釋出更多原油供其他買家取用。

危機也為中國帶來外交宣傳紅利，能源局勢動盪之際，北京積極對外塑造穩定可靠的夥伴形象，更加速全球對太陽能板、電動車與儲能電池的需求，而這些產業正是中國優勢領域。

亞洲8成石油經荷莫茲 供應中斷衝擊關鍵原料

反觀其他亞洲國家，衝擊則相當慘烈。亞洲有8成石油與9成天然氣須經荷莫茲海峽輸入，供應中斷不僅推高能源價格，更波及石腦油、氦氣、硫磺等關鍵原料。

印度化肥與糧食價格齊漲，逾4成農業勞動人口面臨壓力；日本燃料補貼已相當於國防預算的一半，鋁與石腦油短缺更導致車廠減產；東南亞多國被迫緊急借貸，菲律賓爆發罷工並宣布能源緊急狀態，印尼鎳業產量萎縮，峇里島觀光也因機票飆漲大受打擊。

製造業外移趨勢恐逆轉 日韓儲備快見底

這場危機還可能扭轉製造業版圖，分析師警告，若能源壓力持續侵蝕東南亞競爭力，企業將中國產能外移至東南亞的趨勢恐怕因此放緩。康貝爾也示警，日韓等國緩衝儲備已消耗殆盡，「從航空燃油到柴油，各方面幾乎已快見底」，若危機持續下去，情況恐怕進一步惡化。