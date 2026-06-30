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馬爾他知名地標突崩塌！　男女經過遭「巨石壓頂」1死1重傷

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram、X）

▲ 一名遊客跳水後拱門斷裂，波及下方水上摩托車。（圖／翻攝自Instagram、X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬爾他著名天然拱門「親吻象」（Kissing Elephants）日前突然崩塌，一名26歲中國籍男性水上摩托車騎士當場被巨石壓入海底，歷經近24小時搜救，遺體終於在隔天傍晚由潛水員從海床打撈尋回，這起意外也造成另一名27歲中國籍女性重傷送醫。

《紐約郵報》報導，事發於27日晚間約7時，地點位於科米諾島（Comino）海域，據目擊者及監視器畫面，一名32歲美籍遊客從拱門上跳入海中不久後，岩層便發生崩塌，巨石砸中正通過拱門下方的水上摩托車，導致男騎士與後座女性都被波及，而該名美籍遊客事後被路過船隻救起，並未送醫。

搜救行動動員馬爾他民防局及武裝部隊潛水員，由於遺體被大量岩石覆壓，增加打撈工作難度，當局出動駁船搭載吊車移除碎石後，潛水員才得以下水完成任務。

警方事後調閱附近漂浮海灘俱樂部Noma Island監視器畫面，還原事發經過及傷亡人數，目前治安法官韋拉（Monica Vella）已就此案展開司法調查。馬爾他旅遊業者Outdoor Explorers Malta則在Facebook發表聲明，向罹難者家屬致哀。

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