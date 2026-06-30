以色列防長：伊朗若再射彈「最快明天開戰」　穆吉塔巴列斬首名單





▲ 卡茨警告，若伊朗主動攻擊以色列將再度開戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）29日警告，若伊朗向以色列領土發射飛彈，以軍最快可能「明天」就展開反擊，且將是一場由以色列獨立主導、不依賴任何外部力量的「藍白行動」，更透露以軍已接獲備戰指令，攻擊目標清單早已就位。

2情境恐引爆第3次伊朗戰爭

以色列《新消息報》（Ynet）報導，卡茨29日在針對軍事與外交記者的簡報中說明2種可能重燃對伊朗戰火的情況，「一是美國總統川普認定談判破局，決定恢復軍事打擊；二是伊朗主動攻擊我們。」

他強調，「如果伊朗發動攻擊，將成為第3次伊朗戰爭」，「以色列絕不可能允許飛彈襲向自家領土卻不以武力回應，情況非常明確。」卡茨也坦言，儘管以色列不願干擾川普正在推動的外交斡旋，但「自我防衛不存在任何妥協空間」。

伊朗新任最高領袖列刺殺名單

針對伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），卡茨直言他已被「列入擊殺名單」，並稱伊朗人是「善於談判的商人」，試圖透過協商換取讓步，但以色列絕不允許伊朗擁有核武能力。

卡茨對黎巴嫩議題明確表態，以色列不打算從目前占據的陣地撤退，包括南黎巴嫩、敘利亞及加薩的安全地帶，他向美軍中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）重申此一立場，更警告真主黨若再度砲擊以色列北部社區，以軍將打擊貝魯特達希耶區（Dahieh）。目前南黎巴嫩西部與中部地區恐怖分子基礎設施已幾乎全數摧毀，東部地區也有73%村莊與設施被破壞。

哈瑪斯若不繳械 以色列將自行完成任務

針對加薩局勢，卡茨強調哈瑪斯必須繳械，若哈瑪斯未能滿足解除武裝的條件，以色列將自行完成任務。對於葉門青年運動的最新攻擊，以色列已在各個戰線間綜合評估優先順序，卡茨也暗示正為各種未來可能性做準備。