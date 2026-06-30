最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

▲最新民調顯示，美國兩黨在面對「中國挑戰」時，展現出罕見的高度團結。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國「雷根總統基金會暨紀念中心」發布最新夏季民調，結果顯示美國兩黨在面對「中國挑戰」時，展現出罕見的高度團結。其中，高達三分之二的受訪者直言，台灣的安危與美國自身的國家安全及經濟繁榮息息相關；同時有高達74%的民眾，強烈擔憂北京當局未來恐出手奪取台灣。

台灣安全即美國安全 跨黨派挺台成共識

根據這份最新調查，在所有區域性地緣政治挑戰中，中國議題無疑是消弭美國政黨分歧的「最大公約數」。針對台灣議題，有66%的受訪民眾認定，維持台灣的安全對美國的繁榮與國安具備至關重要的影響力。若以黨派來劃分，共和黨人有72%表示同意，民主黨人也有62%相挺。

比地緣政治更毛 美民眾最怕「這物」流入國內

雖然台海局勢與外在軍事擴張備受全球矚目，但真正讓美國人感到最切身恐懼的，仍是北京對美國本土造成的直接衝擊。數據指出，高達82%的民眾將「中國在芬太尼（fentanyl）毒品危機中的角色」列為頭號擔憂，居所有議題之冠。

這股恐懼更是徹底跨越了政治光譜，無論是民主黨（85%）、共和黨（82%）還是力挺「讓美國再次偉大」（MAGA）的死忠共和黨人（88%），都對此感到相當不安。

緊跟在後的國內層面擔憂，則包含「中國政府監控美國公民的能力」（81%）、「中資大舉收購美國土地」（80%），以及「竊取高科技與不公平貿易行為」（79%）。相對而言，「中國擴張軍力」（75%）與「侵犯人權」（74%）等傳統地緣政治危機，受關注的程度反而落在國內切身議題之後。

川習會後政策評價兩極 近6成籲施壓放人

針對美國總統川普與中國國家主席習近平上個月展開會晤後的對中政策，美國內部則呈現較多分歧。整體有44%的受訪者覺得當前政府的力道「拿捏得剛剛好」，其中MAGA鐵粉與一般共和黨人的滿意度分別來到60%與59%。

不過，民主黨陣營卻有37%的人抱怨川普政府「態度不夠強硬」，僅32%覺得適中。整體算下來，只有極少數約12%的人覺得美國對北京太過嚴苛。

即便強硬態度可能會讓美中雙邊關係急遽升溫，仍有59%的民眾力挺華府應公開要求北京當局釋放政治犯，點名包含壹傳媒創辦人黎智英、基督教團體錫安教會創辦人金明日牧師等人。此想法同樣獲得兩黨高度支持，民主黨有56%贊成，共和黨與MAGA共和黨人均為63%。

世代差異浮現：年輕人較不擔心中國風險

此外，引述《彭博社》的分析報導，這份民調也點出了一個有趣的世代差異現象。在大多數與中國相關的潛在風險中，年輕世代的不安感明顯低於長輩。在幾項主要關切議題上，最年輕與最年長的族群之間，擔憂程度落差甚至高達20至30個百分點。

即便如此，在面對「中國境內嚴格的審查與監控系統」以及牽涉自由、人性尊嚴等普世價值時，不同世代的美國人則炮口一致，在這個領域的世代分歧幾乎微乎其微。