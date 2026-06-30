　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

▲▼中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普,台海,兩岸,國共,台美。（圖／路透）

▲最新民調顯示，美國兩黨在面對「中國挑戰」時，展現出罕見的高度團結。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國「雷根總統基金會暨紀念中心」發布最新夏季民調，結果顯示美國兩黨在面對「中國挑戰」時，展現出罕見的高度團結。其中，高達三分之二的受訪者直言，台灣的安危與美國自身的國家安全及經濟繁榮息息相關；同時有高達74%的民眾，強烈擔憂北京當局未來恐出手奪取台灣。

台灣安全即美國安全　跨黨派挺台成共識

根據這份最新調查，在所有區域性地緣政治挑戰中，中國議題無疑是消弭美國政黨分歧的「最大公約數」。針對台灣議題，有66%的受訪民眾認定，維持台灣的安全對美國的繁榮與國安具備至關重要的影響力。若以黨派來劃分，共和黨人有72%表示同意，民主黨人也有62%相挺。

比地緣政治更毛　美民眾最怕「這物」流入國內

雖然台海局勢與外在軍事擴張備受全球矚目，但真正讓美國人感到最切身恐懼的，仍是北京對美國本土造成的直接衝擊。數據指出，高達82%的民眾將「中國在芬太尼（fentanyl）毒品危機中的角色」列為頭號擔憂，居所有議題之冠。

這股恐懼更是徹底跨越了政治光譜，無論是民主黨（85%）、共和黨（82%）還是力挺「讓美國再次偉大」（MAGA）的死忠共和黨人（88%），都對此感到相當不安。

緊跟在後的國內層面擔憂，則包含「中國政府監控美國公民的能力」（81%）、「中資大舉收購美國土地」（80%），以及「竊取高科技與不公平貿易行為」（79%）。相對而言，「中國擴張軍力」（75%）與「侵犯人權」（74%）等傳統地緣政治危機，受關注的程度反而落在國內切身議題之後。

川習會後政策評價兩極　近6成籲施壓放人

針對美國總統川普與中國國家主席習近平上個月展開會晤後的對中政策，美國內部則呈現較多分歧。整體有44%的受訪者覺得當前政府的力道「拿捏得剛剛好」，其中MAGA鐵粉與一般共和黨人的滿意度分別來到60%與59%。

不過，民主黨陣營卻有37%的人抱怨川普政府「態度不夠強硬」，僅32%覺得適中。整體算下來，只有極少數約12%的人覺得美國對北京太過嚴苛。

即便強硬態度可能會讓美中雙邊關係急遽升溫，仍有59%的民眾力挺華府應公開要求北京當局釋放政治犯，點名包含壹傳媒創辦人黎智英、基督教團體錫安教會創辦人金明日牧師等人。此想法同樣獲得兩黨高度支持，民主黨有56%贊成，共和黨與MAGA共和黨人均為63%。

世代差異浮現：年輕人較不擔心中國風險

此外，引述《彭博社》的分析報導，這份民調也點出了一個有趣的世代差異現象。在大多數與中國相關的潛在風險中，年輕世代的不安感明顯低於長輩。在幾項主要關切議題上，最年輕與最年長的族群之間，擔憂程度落差甚至高達20至30個百分點。

即便如此，在面對「中國境內嚴格的審查與監控系統」以及牽涉自由、人性尊嚴等普世價值時，不同世代的美國人則炮口一致，在這個領域的世代分歧幾乎微乎其微。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 0 8426 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／房仲毒駕撞死男大生！驚傳落跑失聯
4張1000萬發票沒人領！　財政部急尋
委內瑞拉增至1719死！爸爸靠戒指認屍找到女兒
一票人狂問「郭台銘為何不找20歲嫩妹？」　過來人精闢解：很難
日圓走貶40年最弱！爽換甜甜價
新北媽媽與3個兒子亂倫3年！只為滿足男友癖好
李灝宇雙安、2打點大爆發！　助老虎7比3擊退洋基
快訊／走私輝達晶片　記憶體飆股摜跌停
姊妹情裂？ 尹乃菁離職後嗆「得不到鄭麗文充分授權」信賴已動搖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空巴A321降落紐約機場「被無人機撞上」！　美捷藍航空證實

委內瑞拉1719死！父靠戒指認屍找到女兒　聯合國採購1萬屍袋

嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

以色列防長：伊朗若再射彈「最快明天開戰」　穆吉塔巴列斬首名單

奈及利亞武裝分子「衝進校園」！學生考試中被綁架　2師1生慘死

最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工！　警荷槍壓制畫面曝光

蘋果機密外洩！　iPhone 18 Pro「實機照、零件清單」遭駭丟暗網

打臉川普！伊朗定調「近期無談判計畫」　總統嗆：美國先守信再說

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

高捷貓站長蜜柑準備飯撒！粉絲全場憋氣「靜音式姨母笑」

大眼守宮勤練「海豹瑜珈」 微笑表情超可愛！

A-Lin主持金曲獎被讚爆！　整理「爆笑瞬間」到謝幕都幽默

圓山崩塌驚悚畫面曝！面積達60×30m...將「空吊」怪手進場清理

侯友宜率團赴「平雙貢」行動治理　完善漁業生態打造永續移居城鄉

空巴A321降落紐約機場「被無人機撞上」！　美捷藍航空證實

委內瑞拉1719死！父靠戒指認屍找到女兒　聯合國採購1萬屍袋

嗆將槍口對準克宮！　 俄39歲退伍兵「要求見普丁」遭逮捕

以色列防長：伊朗若再射彈「最快明天開戰」　穆吉塔巴列斬首名單

奈及利亞武裝分子「衝進校園」！學生考試中被綁架　2師1生慘死

最新民調曝！美66%認「台灣安全即美國安全」　逾7成憂共軍犯台

北韓援俄兵「戰死逾7000人」　俄加碼狂用北韓軍備

德狠父「爭女兒監護權」槍殺6社工！　警荷槍壓制畫面曝光

蘋果機密外洩！　iPhone 18 Pro「實機照、零件清單」遭駭丟暗網

打臉川普！伊朗定調「近期無談判計畫」　總統嗆：美國先守信再說

暑假FUN心玩安全記心中　南消後甲消防前進復興國小宣導

3個方法讓陽傘使用壽命更長　高溫高濕收納小心損傷塗層

7月衛福多項新制上路　優化新生兒篩檢嘉惠10萬人

嘉義男拒檢逃逸撞3車！棄車落跑遭壓制　毒駕累犯遭預防性羈押

17歲少女走出迷惘穩定就業　雲嘉南分署公彩計畫助重啟人生

花蓮77歲嬤遭「左轉車撞飛」驚悚畫面曝！騰空重摔落地　頭重創亡

快訊／房仲毒駕撞死男大生！今開庭驚傳落跑失聯　律師請警方找人

「鬼門準備開」家長秒懂！一票喊：全台百貨美食街緊張了

駁「百元便當沒尊嚴」　林淑芬：預算難符行情、月結壓力令廠商卻步

世界盃投注太狂！超神17串關爽賺88萬　還有人豪賭上億瞬間蒸發

【濃煙狂竄畫面曝光】彰化老字號牛排館「疑排油煙管起火」！　

國際熱門新聞

18歲弟偷香油錢爽召妓　隔天報應來了

川普狂喜！美最高法院裁定：總統有權撤換行政官員

科技股甜甜價　美國股市收高

福岡估「雙斷層連動」強震狂搖　恐釀3300死

不再怕中國卡脖子！日本拚2027開採海底稀土

家震到全毀！球員崩潰尋人　結局超心碎

美伊6/30在卡達會談？伊朗外交部否認

馬斯克百萬抽獎「得主全內定」涉詐

美最高法院保護聯準會獨立　擴大總統權力

秘魯大選次輪計票完成　藤森惠子微幅勝出

iPhone 18 Pro實機照、零件清單遭丟暗網

韓國將投入逾37兆　打造新半導體聚落與AI資料中心

日20歲風俗妹自爆只能「躺床包尿布」！

倫敦極端高溫座談會「因極端高溫」緊急取消

更多熱門

相關新聞

近期無談判計畫　伊朗總統：美先守信再說

近期無談判計畫　伊朗總統：美先守信再說

美國總統川普（Donald Trump）日前預告，美伊雙方代表將於卡達會面；然而，伊朗官方卻出面否認，強調未來幾天沒有與美國進行任何層級會談的計畫。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）更強硬表示，相互理解是雙向的，只有在美國信守承諾的前提下，伊朗才會履行承諾。

美國介入台海　不只在戰場也在談判桌

美國介入台海　不只在戰場也在談判桌

ICGN執行長讚台灣擴大參與

ICGN執行長讚台灣擴大參與

視台灣為「競爭國」！韓發布半導體國家計畫

視台灣為「競爭國」！韓發布半導體國家計畫

世足球迷觀賽區爆槍響「1死1重傷」

世足球迷觀賽區爆槍響「1死1重傷」

關鍵字：

美國中國台灣台海美中台民調

讀者迴響

熱門新聞

獨／吳建豪再婚「老婆是日本女星」長相曝

郭台銘「神秘女球友」變貴婦生活超豪奢

郭台銘遭爆「神祕女球友」　律師嘆1事

入住43天墜樓亡！中風翁家屬求償212萬

日本連5屆無緣16強　球員賽後全淚崩

小嫻幫尋罕見血型挨轟　疑當事人回應

即／捲入新竹警界抽單弊案　停職員警台中自宅身亡

最新預測！　可能有強颱

只是踩積水！男高燒40度瀕死　醫驚見「腳底厚繭」揪病因

妹子金曲獎被燈光狂照　影片爆紅

快訊／瘦子結婚4年海島補辦婚禮！　甜牽老婆深情對望畫面曝光

為何發起抵制蔡阿嘎？創辦人揭「最後一根稻草」

吳建豪老婆是日本女星「頂校高材生」背景曝

快訊／國家警報響！　05：15規模5地震

蔡阿嘎道歉又派嘎家軍！　品牌切割才低頭：知道沒錢賺了

更多

最夯影音

更多
孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查

孫安佐羈押42天今遭起訴！　孫鵬反應曝光：一切配合調查
孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫安佐100萬交保　走出地院喊「我從未傷害任何人」

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

孫鵬現身了！衝地院幫孫安佐辦保　被問「狄鶯狀況」反應曝

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國隊戰犯狼狽請辭仍遭追殺　洪明甫選任違法警方動手了　日本戰力降2名！凌晨強碰大魔王巴西

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

韓國世足夢碎！總統李在明怒批「荒唐至極」韓媒：像死老鼠一樣低調返國

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面